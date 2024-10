Piețele agroalimentare, refugiu pentru constănțeni în vremea inflației. "Tot la noi ajungeți!"

Potrivit Institutului Național de Statistică, inflația în luna august a fost de 5,1%. Deși acest procent este în ușoară scădere comparativ cu luna precedentă, există alimente care au înregistrat scumpiri drastice, atingând aproape procentul de 20%. Cartofii și legumele sunt printre cele mai afectate, iar creșterea prețurilor se datorează atât secetei severe, cât și inundațiilor care au afectat sudul țării.





Având în vedere toate aceste scumpiri, constănțenii care nu au o situație financiară tocmai bună, aleg să nu mai cumpere din marile magazine, ci să se îndrepte către piețele agroalimentare, unde prețurile la legume sunt ușor mai mici decât în alte părți.



„O ducem foarte greu cu banii. Pensie mică și nevoi multe. Încerc să le împac pe toate și să fac față. În supermarketuri nu mai vreau să merg pentru că sunt toate foarte scumpe. Aleg să vin în piață și să îmi cumpăr puțin câte puțin, așa îi ajut și pe acești oameni să își vândă marfa. Sunt niște prețuri în magazinele acestea de nu îți vine să mai intri deloc”, a declarat Mărioara O., pensionară din Constanța.





„Demult am ales să îmi fac cumpărăturile din piață. Nici nu se compară cu ce se vinde prin magazine, plus că știi ce cumperi. Calitatea este una mai bună și prețul este unul mai mic. Am observat că de o bună perioadă de timp constănțenii aleg să cumpere din piețe. Înseamnă că nu suntem noi nebuni. Chiar s-au scumpit toate și nu există suficienți bani”, a adăugat Emil Popa, senior din oraș.



„Numărul clienților a crescut”





În aceste condiții, piețele din proximitatea cartierelor nu doar că sunt mai la îndemână, dar acolo oamenii găsesc prețuri mai accesibile și produse de bună calitate. Având în vedere scumpirile care au avut loc în ultima perioadă, unii comercianți din piețe au ales să lase prețurile exact așa cum erau și înainte, pentru a atrage constănțenii către ei.





„Numărul clienților chiar a crescut, pot spune că s-a dublat. După vara aceasta caniculară în care ne-am chinuit să ne salvăm fructele și legumele, în sfârșit a venit o perioadă bună și pentru noi. Eu una am ales să las prețurile exact așa cum erau ele pentru că altfel oamenii nu ar fi venit. Plus de asta, ei vin și pentru calitatea produsului. Tot ce am este proaspăt și bun la preț”, a declarat pentru redactorii ziarului „Cuget Liber” Vasile P., comerciant.





„Pe zi vin pensionarii să își facă piața, iar pe seară vin familiile care scapă de la muncă. Am lapte, fructe și legume proaspete. Am prețuri mult mai mici decât ce vând cei din magazine, pentru că așa îți atragi și clienții. Trebuie să recunosc că vin mai multe persoane decât veneau de obicei. Asta este dovada că noi, constănțenii, nu avem bani și că nu ne descurcăm. Tot la vânzătorii din piață ajungeți, adică tot la noi ajungeți”, a declarat Ana L., comerciantă în piața agroalimentară din Km 4-5.





În contextul actual al creșterii continue a prețurilor alimentelor de bază, constănțenii se adaptează prin alegerea piețelor agroalimentare ca alternativă viabilă. În fața dificultăților financiare și a scumpirilor alarmante, piețele locale devin un punct de sprijin pentru comunitate, spre bucuria comercianților, acum, să vedem pentru cât timp.





Mâncarea devine din ce în ce mai scumpă, iar acest lucru este evident pentru toți cei care merg să facă cumpărăturile aproape zilnic în marile supermarketuri. Conform Organizației Națiunilor Unite, indicele global al prețurilor produselor alimentare a atins cel mai ridicat nivel din ultimele zece luni. Această creștere a prețurilor afectează în mod special produsele de bază, precum cerealele, uleiurile vegetale, lactatele, carnea, legumele și zahărul. De exemplu, prețurile cerealelor au crescut cu 3%, în timp ce lactatele s-au scumpit cu aproape 4%.