A venit căldura! Alimente recomandate în zilele toride de vară

Vara este sezonul propice pentru a adopta un stil de viaţă mai sănătos şi pentru a face mai multă mişcare. Depinde doar de voi să vă construiți o sănătate solidă pentru a trece cu bine de sezonul rece care va urma. Deci, totul porneşte de la o alimentaţie corectă, echilibrată, care să asigure organismului aportul de nutrienţi de care are nevoie.Așadar, acum este momentul ideal pentru detoxifierea organismului. Trebuie să renunţați la vechile obiceiuri de alimentaţie, încărcate caloric, consistente şi să alegeți, în schimb, o dietă asortată anotimpului, bogată în fructe şi legume, în combinaţie cu oleaginoase, leguminoase, lactate mai degresate şi carne albă slabă, preferabil peşte sau fructe de mare, explică dr. Luminiţa Florea, medic specialist diabet, nutriţie şi boli metabolice.Ca urmare, în acest sezon estival, trebuie să consumați proteine animale uşor digerabile: carne albă (pui, curcan, peşte slab sau gras oceanic), ouă, lapte şi derivate din lapte; legume şi fructe proaspete, de sezon; cereale şi seminţe: in, susan, cânepă, floarea-soarelui, dovleac, goji; oleaginoase: nuci, alune, fistic, caju, migdale; pseudo-cereale: mei, quinoa, hrişcă, cuş-cuş; leguminoase: năut, linte, mazăre, fasole boabe.În afară de ceea ce mâncați, este foarte important să ştiți cum să mâncați şi să ţineți cont de combinaţiile alimentare corecte.„Fructele se pot combina optim cu cerealele şi oleaginoasele, eventual lactate uşoare tip iaurt, sana, kefir. Carnea, peştele, brânzeturile şi ouăle se pot asocia energetic şi nutritiv cu legumele cât mai puţin procesate termic şi mai dietetice. Proteinele vegetale din leguminoase (năut, linte, mazăre, fasole), precum şi cerealele integrale tip paste sau orez se combină corect tot cu legumele”, specifică medicul.Specialiştii vă sfătuiesc să consumați cât mai rar, sau chiar deloc, grăsimi animale (carnea grasă roşie - porc, vită), tocăturile, mezelurile, afumăturile, conservele, untul sau smântâna integrale, brânzeturile foarte grase şi prăjelile. De asemenea, ar trebui evitate şi glucidele rafinate, derivatele de zahăr şi făina, precum şi băuturile energizante, cafeaua, ceaiul verde şi alcoolul. În general, trebuie să acordați o mare atenţie hidratării, cu precădere în zilele caniculare. În plus, vara, organismul are nevoie obligatoriu de o cantitate de doi litri de lichide pe zi, preferabil din apă şi ceaiuri neîndulcite sau slab îndulcite. Aceste lichide trebuie consumate la temperatura camerei, nu foarte reci, pentru a nu produce agresiune termică suplimentară organismului care încercă să se adapteze la temperaturile ridicate din atmosferă.În cazul expunerii directe la temperaturi ridicate, cu efort fizic mare, se recomandă un aport de 200 - 300 ml de apă la fiecare 15 - 20 de minute de expunere. În plus, persoanele sportive trebuie să acorde o atenţie suplimentară hidratării. „Studiile au demonstrat că pierderi mici, de doar 1-2% din greutatea corporală, prin deshidratare, pot duce la scăderi ale performanţei sportive cu 10-20%. Asigurarea unei hidratări corecte este vitală şi depăşeşte recomandarea standard de minim doi litri de lichide pe zi”, avertizează medicul nutriţionist.Pentru a preveni riscurile deshidratării, trebuie să monitorizați frecvent semnalele din partea organismului, care pot anunţa o eventuală deshidratare: lipsa de concentrare, oboseala, gura uscată, greaţa, dureri de cap, crampe musculare, ameţeala, setea, urină puţină şi închisă la culoare.