Prestator casnic sau hoț sub acoperire? „Aveți grijă pe cine primiți în casă!”

Într-o societate tot mai stresată de un cotidian în care timpul liber este o resursă tot mai limitată, multe mame simt că nu mai pot face față locului de muncă, dar și atribuțiilor casnice, cu copilul. În lipsa unui sprijin din partea familiei, femeile pot ajunge la epuizare, riscând să își pună sănătatea în pericol. Fie că este vorba de gătit, curățenie sau îngrijirea copilului, unele mămici preferă să plătească o persoană care se pricepe la aceste lucruri, pentru a le ușura povara zilnică. Nimic greșit până aici, însă, multe dintre ele ajung să ceară acest ajutor pe rețelele de socializare, loc în care nu putem spune că toate persoanele sunt de încredere și au intenții bune. În spatele unei fotografii sau al unui profil aparent bine construit, se poate ascunde orice persoană, iar consecințele unei alegeri greșite pot fi foarte grave.Pe grupurile de pe Facebook, postările în care se solicită ajutor sunt adesea copleșite de zeci de comentarii. Persoanele interesate își oferă serviciile, stabilindu-și propriile tarife.„Sunt în căutarea unei doamne care să mă ajute la curățenie începând cu luna ianuarie 2025. Menționez că îmi doresc o doamnă care să aibă minim 45 de ani, iar dacă are și recomandări de la alte persoane cu care a colaborat este perfect! Un alt lucru important este să fie tolerantă cu animalele, pentru că am un câine”. SAU „Bună ziua! Caut doamnă pentru ajutor la curățenie în Constanța la casă cu etaj, pentru întreținere, de 2-3 ori pe săptămână! Pe lângă treburile casnice am nevoie de călcat, aranjat hainele în dressing, etc! Sunt dispusă să negociez salariul, atât cât consideră doamna că îi este un salariu avantajos”, așa arată doar două din zecile de postări prin care constănțencele își caută o persoană de încredere pentru a le ajuta în casă.La aceste tipuri de postări, apar și comentariile cu ofertele femeilor.„Vă pot ajuta eu. 250 de lei pentru trei camere. Dacă doriți și alte servicii precum călcatul hainelor sau gătitul, prețul poate crește”, ”Eu vă pot ajuta! 200 de lei pe zi indiferent de câte camere aveți, iar întreținerea casei după curățenia generală va fi 100 de lei”, „Aveți numărul meu de telefon în privat. Sunt o femeie serioasă care își dorește să câștige un ban cinstit. Am avut colaborări ani de zile cu mai multe familii”, iar așa arată răspunsurile cu ofertele și serviciile oferite. Nu este o rușine să muncești, însă multe dintre acestea prestează munca la negru, ceea ce ar putea să le afecteze pe termen lung. Lăsând la o parte pericolul din spatele profilului de Facebook…Însă, cu toate recomandările de pe internet, au existat și cazuri în care mămicile au primit pe cineva în casă pentru a le face curat, iar apoi au observat că mai multe obiecte din casă lipsesc. Mai pe scurt, prestatorii de servicii casnice au avut grijă să curețe și prin sertarele cu bijuterii sau chiar prin buzunarele hainelor, unde mulți își țin economiile.„Aveți grijă pe cine primiți în casă! Colaborați doar cu persoane care vin din partea unei firme de curățenie, pentru că eu mi-am învățat lecția. Am avut încredere să primesc o femeie la mine în casă, pentru a mă ajuta cu treburile casnice, iar ea a avut grijă să îmi fure un lanț de aur. Ba chiar a căutat și prin buzunarele hainelor. Am observat asta abia după ce a plecat. Prostia mea a fost că nu i-am făcut o poză la buletin, am avut încredere. Vă sfătuiesc să nu mai primiți orice persoană în casă, mai ales dacă aveți copii, se pot întâmpla nenorociri”, a relatat Alexandra C., constănțeancă.Este important să nu mai credem tot ce vedem pe internet și să lucrăm cu persoane doar pe baza unui contract sau, mai simplu, să alegem firmele de curățenie. Nu căutați prețuri mici pe Facebook, pentru că s-ar putea să plătiți scump… serviciile oferite.