Proiectul CST Nest „Îmbunătățirea imaginii publice a ONG-urilor din 16 orașe din Regiunea Sud-Est a ajuns la final

Asociația CSR Nest anunță finalizarea proiectului „Îmbunătățirea imaginii publice a ONG-urilor din 16 orașe din Regiunea Sud Est - Closing the gap together!”. Proiectul a fost derulat de Asociația CSR Nest cu sprijinul financiar al Active Citizens Fund România, program finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021 și a beneficiat de o finanțare în valoare de 74.993 EURO, pe o perioadă de 11 de luni începând cu luna mai 2023.Scopul proiectului a fost reprezentat îmbunătățirea imaginii publice a ONG-urilor în rândul autorităților locale, instituțiilor de învățământ pre-universitar și universitar și al companiilor din mediul privat din 16 orașe aflate în județele Constanța, Galați și Tulcea prin dezvoltarea unor măsuri strategice de comunicare. Acest lucru a fost posibil prin dezvoltarea unui set de instrumente, măsuri și acțiuni care au vizat:creșterea gradului de înțelegere a publicului țintă vizat de proiect privind rolul, importanța și impactul ONG-urilor, prin dezvoltarea unei campanii de comunicare strategică; creșterea gradului de percepție pozitivă în rândul publicului țintă prin dezvoltarea unei ghid practic privind utilizarea tehnicilor de comunicare specifice și a unei platforme online menite să faciliteze relația societate civilă - publicurile țintă ale proiectului.Conform unui studiu realizat de Institutul Român pentru Evaluare și Strategie (IRES) la începutul lui ianuarie 2021, sectorul de afaceri are o percepție din ce în ce mai pozitivă asupra organizațiilor societății civile (OSC). Deși datele statistice existente sunt puține, există o percepție generală conform căreia sectorul privat și-a sporit finanțarea și colaborarea cu OSC în contextul pandemiei de COVID-19. Același studiu arată că pandemia a condus la un nivel de cooperare crescut semnificativ și la o imagine îmbunătățită a OSC în rândul instituțiilor guvernamentale.Ușoara îmbunătațire a imaginii publice a ONG-urilor la nivel național trebuie însă capitalizată, conservată și chiar crescută, în zonele geografice în care exista potențial din partea mediului privat de a susține și mai mult sectorul societății civile și deschidere manifestată de autoritățile locale de a se implica alături de ONG-uri în inițiative de dezvoltare comunitară.Principalele activități ale proiectului au fost: implementarea unei cercetări integrate de măsurare a percepției legată de ONG-urile din 16 orașe aflate în județele Constanța, Galați și Tulcea, la nivelul publicului țintă, la începutul și finalul proiectului; maparea ONG-urilor din cele 16 oraşe incluse în proiect; implementarea unui proces de analiză internă pentru stabilirea punctelor forte pe care ONG-urile din cele 16 orașe incluse în proiect le au; implementarea campaniei de comunicare strategică în scopul creșterii gradului de conștientizare a impactului ONG-urilor în regiunea de implementare; dezvoltarea unui ghid practic privind utilizarea tehnicilor de comunicare specifice în relația cu cele 3 publicuri țintă vizate de proiect; crearea unei platforme online a ONG-urilor din regiunea de intervenție – www.hubongsudest.ro.Unul dintre punctele culminante ale proiectului a fost reprezentat de derularea campaniei de comunicare strategică, al cărui scop a fost să contribuie la îmbunătățirea imaginii publice a ONG-urilor în rândul autorităților locale, instituțiilor de învățământ preuniversitar și universitar și al companiilor private din 16 orașe din județele Constanța, Galați și Tulcea.Derulată sub sloganul „Încrederea se construiește în timp. Împreună. Pas cu pas. Prin rezultate”, campania de comunicare strategică a folosit un set de tactici de comunicare, în funcție de cele trei publicuri țintă prin care au fost diseminate mesaje specifice și personalizate, declinate din mesajele cheie ale campaniei. Acest set de tactici a cuprins: news-lettere, materiale scrise publicate în presa online de specialitate, spot radio și video de promovare a campaniei, materiale video cu mesaje cheie pentru fiecare public țintă al campaniei, dezbateri pe platforme online de tip Zoom, postări pe Facebook și postări pe website-ul Asociației CSR Nest pentru actualizarea permanentă a statusului campaniei.„Întreaga campanie a fost construită în jurul câtorva realități din peisajul societății civile și al relației dintre aceasta și societatea românească în ansamblu. Totodată, modul în care a fost gândit sloganul, ajută la mai buna înțelegere a modului în care societatea civilă funcționează astăzi și subliniază percepția publicului român față de aceasta. Ne-am bucurat să vedem o deschidere din partea celor trei publicuri țintă de a participa, în calitate de actori activi, la această campanie de comunicare strategică. Este clar însă că este încă mult loc de îmbunătățire a imaginii publice a societății civile, iar proiecte precum Closing the Gap ar putea contribui semnificativ la acest deziderat, la nivel național”, a declarat Sergiu Sebeşi, manager de proiect și Președintele Asociației CSR Nest.