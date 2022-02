Protecţia Consumatorilor. Controale de amploare în marile magazine. “În toate au fost găsite nereguli. Trebuie mobilizare la nivel naţional!”

Preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, Horia Constantinescu, a anunţat că verificările din ultimele zile, din marile magazine, vor fi extinse la nivel naţional.“Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) a extins controalele în marile rețele de retail, la nivelul întregii țări. Astfel, doar pe 22 februarie 2022, au fost verificate nu mai puțin de 65 de unități, la nivel national, aparținând lanțurilor de magazine: Mega Image, Penny, Profi, Cora, Auchan, Carrefour și Lidl, în toate fiind găsite nereguli. Au fost aplicate amenzi de peste 750.000 lei. Am schimbat ”picătura chinezească” pe o adevărată cascadă de acțiuni la nivel național. Rezultatele primelor controale din București și de la Cluj ne-au arătat că trebuie o mobilizare la nivel național. Pentru noi nu există mai multe variante de consumatori, ci doar unul singur: cetățeanul român. Fie că acesta locuiește la oraș sau în mediul rural, merită să fie tratat cu respect și trebuie să știe că noi suntem aici pentru a-l proteja. Nu amenzile sunt importante, ci modul în care operatorii economici își schimbă abordarea de până acum. Murdarul trebuie să devină curat, dezordinea ordine și nepăsarea atenție!”, a transmis Horia Constantinescu.În urma acțiunilor întreprinse, într-o singură zi, până la această oră, comisarii ANPC au aplicat următoarele sancțiuni:- amenzi contravenționale în valoare totală de 772.000 leiși măsuri complementare:- oprirea definitivă de la comercializare și retragerea din circuitul consumului uman a produselor cu deficiențe- oprirea temporară a prestarii de servicii până la remedierea deficientțlor constatate, pentru 6 magazine- oprirea temporară a prestarii de servicii în raioanele în care s-au înregistrat abateri, până la remedierea deficientțlor constatate, pentru 25 de unități- a fost propusă sancțiunea complementară de închidere temporară a unității, pe o durată de cel mult 6 luni, pentru 2 magazine.La 9 unități s-a verificat îndeplinirea măsurilor complementare aplicate în cadrul unei acțiuni de zilele trecute, și fiind constatată conformitatea acestora, s-a dispus reluarea activității comerciale, în aceste magazine.Dintre cele mai frecvente abateri constatate de către echipele de control, menționăm:- comercializarea unor produse în afara termenului de valabilitate- comercializarea unor produse în afara datei durabilității minimale care prezentau insecte în ambalaj- comercializarea unor produse congelate neconforme (produse cu culoarea modificată și cu acumulări de gheață în ambalaj)- comercializarea unor fructe și produse din carne cu modificări organoleptice evidente și urme de mucegai- comercializarea a diverse sortimente de salate fără informații privind data și ora deschiderii ambalajului, deși acestea aveau valabilitate 2 zile de la deschidere- comercializarea unor produse preparate în zona de gătire a magazinului fără informare asupra orei de producție, deși acestea aveau valabilitate două ore din momentul producției- utilizarea unui spațiul de expunere al produselor preambalate și congelate neigienizat, cu resturi de etichete, impurități mecanice, insecte moarte (muste si gandaci de bucatarie)- prezența, în sistemul de ventilație al vitrinelor frigorifice de expunere a produselor la vânzare, a prafului în strat grosier, ruginei, a vopselei exfoliate- utilizarea unor vitrine frigorifice cu rafturi care prezentau un grad avansat de uzură, depreciate, pătate, cu insecte moarte, resturi și reziduri alimentare- nerespectarea regimului de temeperatură pentru păstrarea preparatelor (de exemplu, unele vitrine cu masa caldă nu asigurau temperatura minimă de +60 grade C, necesară sau unele pentru răcire, care depășeau valoarea de 4-8 grade C necesară)- utilizarea unor spații de depozitare neigienizate sau neconforme din punctul de vedere al regimului de temperatură sau al gradului de uzură al aparaturii- utilizarea unor cuptoare neigienizate, prezentând un strat gros de arsură și grăsimi- prezența în magazin a gândacilor vii- existența pavimentului neigienizat, în magazine, cu un strat de praf gros, grăsime si zone depreciate sau a plafonului deteriorat- comercializarea unor mărțișoare din argint, fără a deține autorizație pentru comerțul obiectelor din metale prețioase- mereguli în ceea ce privește promoțiile- deficiențe de informare pe etichetele de produs sau ale raioanelor, referitor la elementele de identificare-caracterizare ale mărfurilor sau la data durabilității minimale- lipsa informațiilor referitoare la ingredientele cu potențial alergen- practici comerciale înșelătoare - utilizarea unor sintagme comerciale de promovare, care nu pot fi probate cu documente sau care se dovedesc a fi neadevărate comparând prețurile din magazin (exemplu ”Super ofertă”, ”cel mai mic preț” etc.)- neconcordanță între prețul la raft și cel de la casa de marcat- utilizarea, în magazine a unor automate neracordate la apă curentă, deși aceasta era necesară pentru preparatele pe care le asigurau- comercializarea unor produse cu ambalajul deteriorate- utilizarea unor mijloace de măsurare neverificate metrologic.