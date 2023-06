Report de peste 46,60 milioane de lei la Loto 6/49

Nu aţi avut prea mult noroc în weekend? Fiți optimiști! Joi, 15 iunie, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. La Loto 6/49 se înregistrează la categoria I un report în valoare de peste 46,60 milioane de lei (peste 9,40 milioane de euro), iar la Noroc este în joc un report cumulat in valoare de peste 6,58 milioane de lei (peste 1,32 milioane de euro). La Joker, la categoria I, reportul a ajuns la 6,11 milioane de lei (peste 1,23 milioane de euro), iar la categoria a II-a este în joc un report de aproximativ 450.900 de lei (aproximativ 91.000 de euro). De asemenea, la Noroc Plus se înregistrează la categoria I un report de peste 194.400 de lei (peste 39.200 de euro), iar la Loto 5/40 este în joc la categoria I un report de peste 241.400 de lei (peste 48.700 de euro). Ultimele șanse de câștig le aveți la Super Noroc, unde se înregistrează un report cumulat de 31.700 de lei.