Riscurile importurilor din China — la ce să acordați atenție

Asistență profesională în aprovizionarea, achiziția și livrarea bunurilor din China

Atunci când se importă marfa din China, cumpărătorul se expune unor riscuri în mai multe etape ale tranzacției. De exemplu, acesta poate întâmpina întârzieri la vamă, cheltuieli suplimentare, poate să nu primească calitatea declarată anterior sau pot apărea și alte situații neplăcute.Pentru a le evita, vă recomandăm să solicitați ajutorul experților FEA. Comandați transport maritim ieftin China - România m3cargo , iar noi asigurăm livrarea rapidă și fiabilă, rezolvarea tuturor problemelor, precum și prețuri avantajoase pentru achiziție.Citiți mai multe despre dificultățile de import cu China, precum și despre soluționarea lor, mai jos.Atunci când comandați un lot de bunuri din China în România, este posibil să vă confruntați cu o calitate slabă a acestora. Acest lucru se poate datora materialelor necalitative, mecanismelor nesigure, calității slabe a pieselor și a asamblării acestora, precum și altor nuanțe. Uneori, calitatea slabă este vizibilă „cu ochiul liber”, dar este mai grav dacă se întâmplă contrariul. Veți trimite un lot spre vânzare, iar ulterior veți începe să primiți feedback-uri negative și retururi de la clienți. Rezultatul va fi o erodare a încrederii în marca și magazinele dvs., care va fi greu de restabilit.A doua opțiune este un viciu. Diferența față de calitatea slabă este că defectele și viciile vor fi vizibile imediat. Un astfel de produs are un aspect neatractiv sau pur și simplu nu-și îndeplinește funcția.Aceste probleme vor atrage după sine pierderi de bani, pierderi pentru punctele de vânzare cu amănuntul din cauza lipsei de bunuri noi, precum și necesitatea de a se întoarce la furnizor. În același timp, returnarea mărfurilor înapoi în China va dubla costul transportului și necesita mai mult timp. În plus, s-ar putea să vă treziți cu un vânzător care va refuza să vă restituie banii sau să vă schimbe articolele defectate.Vă vom spune ulterior cum să vă protejați de pierderi.Dacă nu ați verificat furnizorul înainte de a încheia afacerea sau dacă rezultatele acesteia vă dezamăgesc, este posibil să vă confruntați cu un furnizor care va înșela și nu va trimite bunurile după plată, va întârzia livrarea, va refuza să rezolve orice problemă care poate apărea. De asemenea, un astfel de furnizor poate trimite un produse defectate, despre care am menționat deja mai sus. De aceea, este atât de important să verificați furnizorul cu care veți negocia prin intermediul experților în activitatea economică externă.Mulți antreprenori începători se confruntă cu o altă problemă — incapacitatea de a completa documentele de import corect. Orice problemă cu actele poate aduce la refuzul vămii de a lăsa să treacă transportul. Acest lucru se poate datora lipsei certificatelor de calitate, etichetării incorecte a mărfurilor și altor erori. Prin urmare, o abordare profesională este importantă.Și acum, în sfârșit, să vorbim despre soluția la toate problemele menționate mai sus. Pentru a evita neplăcerile legate de importul bunurilor din China, contactați M3Cargo, compania care oferă servicii de intermediere între vânzător și cumpărător.Cu ce vă pot fi de folos specialiștii noștri?1. Vă vom ajuta să selectați furnizorul la cel mai mic preț și să negociați pentru o reducere. Acest lucru vă va oferi posibilitatea de a economisi bani la achiziția dumneavoastră.2. Experții M3Cargo vă vor oferi o asigurare de 100% a fiabilității achiziției prin verificarea integrității furnizorului.3. De asemenea, veți obține garanția calității produselor. Putem inspecta transportul și vă putem oferi un raport detaliat. Nu veți pierde timpul și banii pentru o vizită personală în China.4. Specialiștii FEA de la M3Cargo vă vor ajuta cu toate documentele necesare pentru importul din China.5. Noi personal vom efectua controlul pentru trecerea transportului prin vamă, precum și vom organiza acest proces cu beneficii financiare pentru client.6. De asemenea, vom asigura livrarea la adresa dvs. din România, având in prealabil selectat pentru dumneavoastra cea mai bună și mai avantajoasă din punct de vedere financiar rută de la locul de producție din China până la depozitul dvs.Astfel, atragerea experților M3Cargo nu va duce la cheltuieli mari, ci, dimpotrivă, vă va ajuta să obțineți reduceri și beneficii suplimentare, precum și să reduceți semnificativ costurile la importurile din China.