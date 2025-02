România a încheiat 2024 cu un salariu mediu net în creștere. Care sunt cele mai bine plătite domenii

Salariul mediu net în România a depășit 5.600 de lei. În decembrie, a ajuns la 5.645 de lei, în creștere cu peste 250 de lei față de luna noiembrie 2024, arată datele Institutului Național de Statistică.În ultimul an, salariul mediu a crescut cu 11%, iar în decembrie creșterea a fost de 5 procente comparativ cu noiembrie 2024, ceea ce înseamnă un avans de peste 250 de lei în decurs de o lună. Majorarea se datorează primelor acordate la final de an: prime de sărbători sau al treisprezecelea salariu, precizează Institutul Național de Statistică. Astfel, salariul mediu net a ajuns la 5.645 de lei, potrivit europafm.ro.Cele mai mari creșteri salariale, cu peste 25 la sută le-au avut în decembrie cei care lucrează în domeniul extracției petrolului brut și a gazelor naturale. Aceștia au încasat salarii nete de aproape 12.000 de lei, fiind depășiți doar de cei care lucrează în activitățile de servicii în tehnologia informației (IT). La polul opus, cu cele mai mici salarii se află cei care se ocupă de fabricarea articolelor de îmbrăcăminte – care câștigă lunar peste 3.100 de lei în mână și cei care lucrează în hoteluri și restaurante, cu salarii nete ce depășesc ușor 3.300 de lei.