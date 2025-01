România are cei mai mulți absolvenți la medicină din Uniunea Europeană, dar nu are doctori suficienți

România are unii dintre cei mai mulți absolvenți de Medicină din Uniunea Europeană, dar tot se confruntă cu deficit de cadre medicale. Țara noastră se află în vârful clasamentului, pe locul 4, fiind depășită doar de Bulgaria, Malta și Letonia.În România sunt 26 de absolvenți de medicină la 100.000 de locuitori. În schimb, în state precum Italia, Germania sau Spania, sunt aproape de două ori mai puțini tineri care termină facultatea de Medicină, potrivit antena3.ro.Deși media europeană este de doar 15 absolvenți la 100.000 de locuitori, în medie, la nivelul Uniunii Europene sunt patru medici la suta de mii de locuitori.În ciuda faptului că România are atât de mulți absolvenți, sunt doar 3,5 medici la 100.000 de locuitori. Aceasta este una dintre cele mai scăzute rate, comparativ cu alte state europene.Motivul: exodul halatelor albe. Mai exact, numărul mare de doctori tineri, care preferă să lucreze în străinătate, unde salariile și condițiile de lucru sunt mai bune.Astfel, multe județe din România se confruntă cu o lipsă acută de medici. În Ilfov și Călărași nu este nici măcar un medic la 1.000 de locuitori. Iar în Dâmbovița, Prahova și Suceava sunt cel mult 1-2 medici la 1.000 de cetățeni, sub media europeană.Situația este în parametri normali doar în Cluj, Timiș, Iași și Dolj, iar Capitala stă cel mai bine la acest capitol. În București sunt peste 7 doctori la 1.000 de locuitori.Lipsa de cadre medicale afectează, evident, pacienții, dar și pe puținii doctori, care sunt suprasolicitați.