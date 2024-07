România va beneficia de cele mai înalte tehnologii pentru digitalizarea sistemului medical

Săptămâna aceasta, secretarul de stat Alexandru Rogobete a participat la o vizită oficială în Emiratele Arabe Unite, dedicată soluțiilor de digitalizare ale sistemului de sănătate din România. Potrivit Ministerului Sănătăţii, discuțiile s-au concentrat pe integrarea soluțiilor digitale avansate pentru a îmbunătăți eficiența, accesibilitatea și calitatea serviciilor de sănătate.„Digitalizarea sistemului sanitar din România are nevoie de un efort integrat și continuu. Asigurarea unor sisteme de comunicații complexe, integrarea soluțiilor digitale de la nivelul spitalelor și conectarea ambulatoriilor de specialitate direct cu pacientul sunt liniile de dezvoltare integrată pe care le urmărim. De asemenea, monitorizarea continuă, la distanță, prin sisteme de telemedicină, care va crește substanțial accesul pacienților la servicii medicale și la obținerea unui diagnostic cât mai rapid”, a declarat Alexandru Rogobete.Principalele discuții tehnice s-au bazat pe identificarea celor mai potrivite soluții digitale și de arhitectură IT pentru: realizarea sistemului național de telemedicină, care va avea ca scop creșterea accesului la servicii medicale la distanță, posibilitatea de tele-interpretare a imaginilor RMN și CT, conectarea medicilor de familie cu ambulatoriile de specialitate pentru interpretarea rapidă a investigațiilor de tip EKG și de ultrasonografie. Apoi, se are în vedere optimizarea fluxului medical la nivelul ambulatoriilor de specialitate, digitalizarea serviciilor de ambulanță din subordinea Ministerului Sănătății, realizarea unui sistem național de prevenție și de monitorizare continuă a investițiilor în sănătate etc.