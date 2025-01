Schimbări pentru șoferi de la 1 ianuarie. Cât costă Rovinieta în 2025

De la 1 ianuarie 2025, conducătorii auto vor putea plăti rovinieta în termen de cel mult 24 de ore de la data de început a valabilităţii acesteia, potrivit unei ultime modificări legislative, iar costul variază în funcție de tipul autoturismului.

Pentru categoria A - tipul vehiculului, autoturism, poate fi cumpărată Rovinietă cu valabilitate: o zi, 10 zile, 30 de zile, 60 de zile și 12 luni. În ianuarie 2025, plata pentru o zi este de 2,5 euro (tva inclus), iar pentru 12 luni costul este de 28 euro (tva inclus).

Pentru categoria B - tipul vehiculului, vehicule de transport marfa cu MTMA mai mică sau egală de 3.5 tone, poate fi cumpărată Rovinietă cu valabilitate: o zi, 10 zile, 30 de zile, 60 de zile și 12 luni. În ianuarie 2025, plata pentru o zi este de 8,6 euro (tva inclus), iar costul pentru 12 luni este de 96 euro (tva inclus).

Pentru categoria C - tipul vehiculului, vehicule de transport marfa cu MTMA mai mare de 3.5 tone si mai mica sau egala de 7.5 tone, poate fi cumpărată Rovinietă cu valabilitate: o zi, 7 zile, 30 de zile, 12 luni. În ianuarie 2025, plata pentru o zi este de 4 euro (tva inclus), iar costul pentru 12 luni este de 320 euro (tva inclus).

In cazul autoturismelor (A) si vehiculelor de transport marfa cu MTMA mai mică sau egală cu 3,5 tone (B) se va transmite:

- numarul de inmatriculare al vehiculului si tipul acestuia (A sau B) urmat de numarul 1 pentru rovinieta cu valabilitate de 1 zi. Ex: B00AJVA1;







sau







- numarul de inmatriculare al vehiculului si tipul acestuia (A sau B) urmat de numarul 10 pentru rovinieta cu valabilitate de 10 zile. Ex: B00AJVA10.







În cazul celorlalte categorii de vehicule (C – H) se va transmite numarul de inmatriculare al vehiculului si tipul acestuia (C - H) pentru rovinieta cu valabilitate de 1 zi. Ex: B00AJVC.







Șoferii vor primi ulterior un mesaj text cu datele privind rovinieta emisă.







La punctele de vânzare autorizate: Lista cu punctele de vânzare autorizate poate fi găsită pe site-ul CNAIR.







La automate: Automate de vânzare a rovinietei sunt instalate la benzinării și pe autostrăzi.







Schimbări privind valabilitatea

Utilizatorii reţelei de drumuri naţionale vor avea posibilitatea din 2026 să plătească rovinieta şi în termen de cel mult 24 de ore de la data de început a valabilităţii acesteia, potrivit unei ultime modificări legislative.