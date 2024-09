Scumpiri masive ale hainelor? Legea care ne va afecta portofelul. "Materiale proaste, prețuri exagerate"

Legislația referitoare la gestionarea deșeurilor stabilește că până la 1 ianuarie 2025 trebuie implementată colectarea separată a textilelor, atât de către companii, cât și de către autoritățile locale. Țara noastră va implementa, în acest sens, o ecotaxă pentru reciclarea textilelor.





Măsura UE plasează responsabilitatea financiară către producători, care trebuie să se asigure că produsele textile noi scoase pe piață nu vor avea un impact negativ asupra mediului atunci când ies din uz.





„Producătorul va trebui să își asume răspunderea și să creeze sisteme pentru a se asigura că, la finalul utilizării hainelor, acestea vor fi reutilizate, reciclate și nu vor ajunge în depozite de deșeuri”, a explicat Sorin Banciu, secretar de stat în Ministerul Mediului.





Așa cum am precizat, această obligativitate ar putea atrage scumpiri ale articolelor de îmbrăcăminte, lucru care a fost deja remarcat și în marile magazine din Constanța. Pe mai multe grupuri de socializare, constănțenii semnalează problema scumpirilor. Multe doamne și domnișoare susțin că prețurile au crescut foarte mult, iar calitatea hainelor lasă de dorit.





„Ați observat cât de mult au crescut prețurile la haine? Ajungi să dai în unele magazine 170 de lei pe o pereche de pantaloni. Un sacou dintr-un material bun nu costă mai puțin de 200 de lei. Există și haine ieftine, dar materialul este unul prost. Chiar și așa, și cele scumpe lasă de dorit”, a scris pe un site de socializare Alina M., constănțeancă.







„Mergi în mall să îți cumperi ceva și nu ai ce. Toate s-au scumpit și parcă s-au și stricat. Nu știu ce se întâmplă. Am vrut să îmi cumpăr un palton și când am văzut cât costă, m-am răzgândit. Port aceleași haine pe care le-am cumpărat acum ani de zile pentru că nimic nu mai este la fel. Materiale proaste și prețuri exagerate”, a adăugat Irina C., constănțeancă.



Giganții chinezi și turci, liderii pe piața vânzărilor





Deși mulți oameni se plâng de creșterea semnificativă a prețurilor și de calitatea scăzută a produselor, în final, preferă să se îndrepte către marile companii din China și Turcia care fabrică piese vestimentare pe „bandă rulantă”. Spre deosebire de magazinele din marile centre comerciale unde găsim haine scumpe, dar și slabe calitativ, brandurile precum Shein sau Temu oferă articole mai ieftine, cu aceleași materiale proaste.





În ultimele luni, aplicația Trendyol a câștigat rapid popularitate, în mare parte datorită numeroaselor reclame apărute pe rețelele sociale. Aceasta este strategia principală de promovare a giganților chinezi și turci: publicitatea agresivă. Aproape fiecare site accesat prezintă cel puțin o reclamă cu un produs vândut de aceste firme, însoțită de un mesaj mare și colorat, special conceput pentru a capta imediat atenția.





„Eu îmi cumpăr hainele de pe Trendyol. Nu mi-am mai cumpărat ceva din mall de luni bune. Cu 150 de lei îmi iau trei perechi de pantaloni. Am mai comandat și produse care într-adevăr nu erau calitative, dar le-am aruncat după câteva purtări”, a spus Miruna A., tânără din Constanța.





„Am plasat săptămâna trecută împreună cu prietenele mele o comandă în valoare de 500 de lei de pe Shein. Ne-am luat tricouri, blugi și hanorace. Material de poliester, bumbac, nu știu dacă sunt bune, dar dacă nu ne vin, le aruncăm la gunoi. Nu ne pare rău pentru că nu dăm mulți bani pe ele. Site-urile aceste sunt ca un drog”, a declarat o altă tânără.





Aceste ultime declarații reprezintă motivul clar pentru care, în România, sunt aruncate zeci de mii de tone de materiale textile. Poate, cu această nouă implementare, oamenii vor cumpăra responsabil și vor alege să colecteze hainele pentru a avea un mediu mai curat.

Potrivit Asociației Române pentru Reutilizare și Reciclare Textile (ARETEX), în România se aruncă, anual, circa 160.000 tone de deșeuri textile. Din aceste deșeuri textile generate, reciclabile ar fi în jur de 6-10%, în condițiile legislative și de piață existente, iar procentul ar putea să crească la 25%, cu o colectare selectivă dezvoltată, respectiv o industrie de reutilizare și reciclare cu capacități mari de sortare pe compoziție și calitate.