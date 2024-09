Bătrâni neîngrijiţi şi înfometaţi la Eforie Nord. Centrul de "exterminare" a fost închis

Din păcate, ca şi vechiul cămin, şi acesta s-a dovedit a fi tot un fel de lagăr de „exterminare”, la adresa mai sus amintită fiind găsiți 21 de bătrâni în condiţii necorespunzătoare, la fel ca anul trecut. „Oamenii erau neîngrijiţi, nu aveau mâncare. Inspectorii noştri s-au dus acolo de mai multe ori, inopinat. Nu doar că nu au cantină, dar nici sistemul de catering nu funcţionează. Reprezentanţii AJPIS s-au dus în repetate rânduri la ora mesei şi ba nu au găsit deloc mâncare, ba au găsit zece porţii la 21 de persoane. În mare parte, beneficiarii centrului sunt imobilizaţi la pat, cu escare, neîngrijiţi, motiv pentru care s-au luat măsuri imediat. Inspectorii noştri s-au deplasat acolo, în urma unei sesizări a unui aparţinător. Toate acestea în condiţiile în care noi, de anul trecut şi până anul acesta, am mai fost pe acolo, de fiecare dată neanunţaţi, tocmai pentru a ne asigura că nu se revine la situaţia din 2023. Mai mult decât atât, am făcut sesizare inclusiv către ANAF, pentru că, din ce am putut observa, existau indicii şi de evaziune fiscală. Drept urmare, măsurile au fost de închidere rapidă şi transfer al beneficiarilor. Acum nu mai este nimeni acolo şi sper să nu ne trezim că se readuc oamenii”, a declarat directorul AJPIS, Laura Constandin, pentru „Cuget liber”.













Reamintim că centrul închis anul trecut, îl avea ca administrator pe Constantin Tăutu. „Ce este interesant este că firma pe care noi am urmărit-o anul trecut, a domnului Tăutu, şi-a mutat sediul în Tulcea, iar în urma unor investigaţii, s-a observat că îşi face reclamă, în continuare, pe diferite grupuri, de pe reţelele de socializare, de unde se încearcă racolarea de noi clienţi”, a adăugat şeful AJPIS. Se pare că, dacă lucrurile nu au decurs după bunul plac, acționarul unic al societății a hotărât, în luna iulie a anului în curs, mutarea sediului societății în Tulcea, cu menţiunea domeniului principal de activitate care va fi „Activități ale căminelor de bătrâni” și ale căminelor pentru persoane aflate în incapacitate de a se îngriji singure.











Un centru de bătrâni ar trebui să fie un loc plăcut, în care să fie aduse persoanele de vârsta a treia care au nevoie constant de asistenţă medicală, un loc în care să se simtă confortabil, dar care mai ales să prezinte siguranţă, ceea ce nu se întâmplă în toate cazurile. De data aceasta ne referim la Centrul „Sfinţii Mihai şi Gavril” din Eforie Nord, care a fost înfiinţat recent, într-una din locaţiile cu probleme de anul trecut. Altfel spus, în clădirea închisă, în 2023, de pe strada Călugăreanu nr. 45, a apărut un furnizor nou, cu un reprezentant legal nou, a răsărit un nou cămin pentru seniori.