Persoanele cu handicap din Constanţa se revoltă. "Este nevoie de rampe. De ce suntem discriminaţi?"

La acest moment, AJPIS este, efectiv, „bombardată” cu petiţii ale persoanelor cu dizabilităţi, care reclamă că, din cauza lipsei rampelor din oraş, nu pot intra în anumite localuri, instituţii, magazine. „Nu sunt suficiente rampe în oraş pentru ei, sunt tot felul de alte probleme şi tot noi de ocupăm şi de ei. De exemplu, ultima reclamaţie a fost că nu au acces în China Mall, pentru că nu sunt rampe suficiente”, a declarat pentru „Cuget Liber” directorul Agenției Județene pentru Plăți și Inspecție Socială, Laura Constandin.





Am întrebat şi câţiva constănţeni cu dizabilităţi cum se descurcă, în aceste condiţii. „Din păcate, zilele trecute, am fost nevoită să renunţ la cumpărăturile pe care voiam să le fac, la China Mall, pentru că nu mă descurcam să intru în magazin, iar acesta nu este singurul loc greu accesibil nouă, celor cu probleme de sănătate. Este nevoie de rampe peste tot. Noi de ce suntem discriminaţi? Nu suntem tot oameni?”, ne-a mărturisit Ioana G., cu lacrimi în ochi.





Paul V. a suferit în urmă cu trei ani o intervenție chirurgicală, în urma căreia i-a fost amputat membrul drept, iar de atunci se deplasează cu ajutorul unui cărucior.





„Viaţa fără un picior nu este deloc uşoară. Suntem mereu priviţi ciudat, cu discriminare şi nu este normal. Unii oameni se uită cu milă la noi şi ne ajută, alţii ne privesc cu scârbă. Nimic nu este mai rău decât să fii privit cu desconsideraţie de către semeni”, a adăugat bărbatul.





Aşa cum am menţionjat deja, reclamaţiile se depun tot la AJPIS, inspectorii având obligaţia de a verifica realitatea din teren. Toate acestea în condiţiile în care, la un oraş atât de mare, cum este Constanţa, nu există decât 34 angajaţi, din care şapte inspectori. Desigur, ei încearcă să se deplaseze la toate sesizările, dar este foarte greu, când sunt atât de puţini.











„Nu ştim unde să-i împărţim mai întâi. Deficitul de personal este valabil la nivelul întregii ţări, nu doar în Constanţa. Numai anul acesta am trimis trei solicitări către Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială (ANPIS), să mutăm două posturi de la serviciul de plăţi, la inspecţie, dar nu am primit aprobare nici acum, deşi au trecut deja şase luni de la ultima solicitare. Oamenii sunt epuizaţi şi insuficienţi la câte sunt de făcut. În principiu, ne-ar trebui 16 inspectori, ca să avem echipaje suficiente pe teren. Toate acestea în condiţiile în care strategia naţională şi noile modificări sunt de suplimentare a numărului de angajaţi. Ministerul Finanţelor a aprobat suplimentarea cu 700 de posturi la nivel naţional, ca număr de inspectori sociali, 10% numai anul acesta. S-au introdus în schema ANPIS-ului cele 70 de posturi, urmând ca, după aprobarea lor, acestea să fie distribuite pe judeţe. Cea mai mare problemă, o avem, însă, la compartimentul de formare profesională, unde avem un singur om, care gestionează 150 de furnizori de formare profesională în judeţ şi 400 de programe”, a mai spus Laura Constandin.







Singura parte bună este că funcționarii AJPIS nu se mai plâng de salarizare, anul acesta fiind operate majorări salariale, la fel ca în instituțiile din subordinea altor ministere.





Totodată, ea are atribuţii de monitorizare și control al modului de acordare a acestora, reprezentând un serviciu orientat către cetăţean şi nevoile sale. Cu toate acestea, instituţia suferă din cauza deficitului acut de personal, care abia reuşeşte să se deplaseze dintr-un loc într-altul. Mai nou, acum trebuie să răspundă şi reclamaţiilor persoanelor cu handicap, care se simt discriminate, pe motiv că nu au acces în unele instituţii.