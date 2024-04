Când puneți legea în aplicare? Instituții publice și private din Constanța, inaccesibile pentru persoanele în scaun cu rotile

„Clădirile de utilitate publică, căile de acces, clădirile de locuit construite din fonduri publice, mijloacele de transport în comun și stațiile acestora, taxiurile, vagoanele de transport feroviar pentru călători și peroanele principalelor stații, spațiile de parcare, străzile și drumurile publice, telefoanele publice, mediul informațional și comunicațional vor fi adaptate conform prevederilor legale în domeniu, astfel încât să permită accesul neîngrădit al persoanelor cu handicap”, se arată în lege.





Articolul 63 din aceeași lege impune autorităților obligația de a elibera autorizația de construcție numai în condițiile respectării prevederilor legale în domeniu, astfel încât să fie permis accesul neîngrădit al persoanelor cu handicap.





Omar-Ali Mustafa este un tânăr în vârstă de 23 ani, student în ultimul an la master, specializarea Relații Publice și Dezvoltare Interculturală din cadrul Universității „Ovidius“ din Constanța, și se confruntă cu boala oaselor de sticlă (Osteogeneză Imperfectă), din cauza căreia a suferit până în prezent peste 100 de fracturi. Pentru el, dar și pentru restul persoanelor cu dizabilități este foarte important să poată avea acces la orice instituție publică și privată. Unele instituții respectă legea, pe când altele nu.





Prima oară când Omar a realizat cât de importante sunt aceste rampe pentru el a fost acum câțiva ani, când era încă un adolescent, la un hipermarket din Constanța. Bunica lui paternă era nevoită să îl lase în afara magazinului pentru a putea face cumpărături, întrucât treptele erau foarte înguste.





Nu numai că unele instituții publice și private nu au rampe conforme, dar nici infrastructura din oraș nu le permite persoanelor cu dizabilități să își desfășoare activitatea normal.





„În 2019, am căzut într-o parcare din Constanța, din cauza unei borduri prea înalte, și ca rezultat am avut 5 fracturi și o luxație la umărul stâng. Din cauza unei rampe abrupte din Tomis Nord, mi-au alunecat picioarele de pe tălpile de susținere ale căruțului. Piciorul stâng mi-a intrat între tălpi și s-a luxat, iar piciorul drept s-a fracturat de la genunchi până sus pe femur din cauza reflexului brusc prin care am încercat să ridic picioarele, pentru că simțisem cum picioarele erau deja pe asfalt și îmi puneau presiune pe ambele glezne ”, a declarat tânărul.