Controalele la căminele pentru bătrâni nu s-au încheiat. "Campania s-a amânat până la toamnă"

Potrivit directorului AJPIS, Laura Constandin, centrele pentru seniori vor fi verificate la sânge, în continuare, deci agenţii economici nu se pot culca pe-o ureche, pentru că urmează și alte controale. „În prezent, avem în desfăşurare o campanie tematică de control al compartimentelor de asistenţă socială ale primăriilor. Am fost deja la primăriile din Ghindăreşti, Cuza Vodă, Constanţa, Mircea Vodă, Băneasa. În ceea ce priveşte centrele pentru bătrâni, deocamdată, nu am mai închis niciunul. Până la acest moment, am verificat toate cele 34 de centre de bătrâni din judeţ de 2-3 ori şi le vom mai verifica, dar campania s-a amânat până la toamnă”, ne-a declarat şeful AJPIS Constanţa.





Aşa că, dacă aveţi un bunic sau un părinte pe care vreţi să îl duceţi la un astfel de centru, fiţi foarte atenţi unde îl lăsaţi, deoarece faptul că îl duceţi la un cămin privat nu este o garanție că totul va fi bine. Dovadă stau ororile scoase la lumină, care s-au transformat apoi în unele judeţe în dosare penale, aflate în ancheta procurorilor. Un caz care le-a dat de furcă inspectorilor AJPIS Constanţa a fost, luni la rând, Căminul de bătrâni „Sfinții Constantin și Elena” din Eforie Nord, de unde a izbucnit, pe plan local, şi scandalul, vara trecută. Între timp, au existat unele suspiciuni că acesta s-ar fi redeschis, dar ele nu s-au confirmat. „Am efectuat două vizite inopinate acolo şi nu mai este deschis”, a adăugat Laura Constandin. Referindu-ne la celelalte centre închise recent, inspectorii au sesizat diferite neconformităţi, care au necesitat remediere, iar după ce solicită o nouă licenţă, pentru a intra în legalitate şi dacă totul este în regulă, îşi pot relua activitatea.





În judeţul Constanţa, la fel ca şi în alte judeţe din ţară, au existat centre pentru îngrijirea vârstnicilor la care inspectorii Agenției Județene pentru Plăți și Inspecție Socială (AJPIS) au descoperit, în ultimele luni, numeroase nereguli. Ultimul centru care a intrat în atenţia inspectorilor AJPIS este Căminul pentru Persoane Vârstnice „Sf. Cuvios Ioan”, care a găzduit, până luna trecută, un număr de 17 beneficiari. Conform AJPIS, patru dintre aceștia erau cazaţi la subsolul clădirii, ceea ce contravine regulilor de acordare a licenței de funcționare, motiv pentru care instituţia de control a înaintat către Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială solicitarea de retragere a licenței de funcționare. Precizăm că nu este singurul caz de acest gen, nereguli, cum spuneam, au fost depistate şi alte centre, doar că unii patroni au reuşit să le remedieze şi să poată funcţiona din nou.