Se plâng că mâncarea nu are gust! De ce nu se găsește sare în bucatele pacienților de la Spitalul Județean

De ce sunt reclamaţii pentru hrană? „Mâncarea nu are nici un gust şi nu m-am putut atinge de ea. Am primit legume, cu o bucată de carne, aceasta fiind singura pe care am putut-o consuma, deși era nesărată”, ne-a declarat un bolnav internat pe secţia Interne a SCJU. Un altul s-a plâns de faptul că porţiile sunt prea mici. „Am luat câteva linguri, şi, gata, s-a terminat”, a precizat acesta. Ce nu înţeleg mulţi este că, într-o unitate sanitară, pacienţii nu au voie să primească pachete cu mâncare de acasă, iar cea din spital este adaptată fix nevoilor lor, în conformitate cu indicaţiile medicului curant.La ora actuală, firma care se ocupă de hrana bolnavilor internaţi în Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa este SC Arimex Comexim 2000 SRL, aceasta fiind preocupată de îmbunătăţirea produselor oferite. În acest scop, zilnic le dă celor internați fişe de monitorizare a satisfacţiei pacienţilor. Prin această evaluare, ei pot consemna anumite observaţii sau pot face reclamaţii, ne-a declarat administratorul Petre Preda.El a precizat că, în ultima vreme, meniurile chiar s-au îmbunătăţit foarte mult.„Unii sunt învăţaţi să servească masa la cine ştie ce restaurante din oraş, iar aici au un meniu stabilit. Avem peste o sută de monitorizări de zilele trecute, de la pacienţi, şi toate sunt pozitive. Facem tot ce putem pentru ei şi ne străduim să le preparăm meniuri bune, ca acasă, care să cuprindă şi fructe, legume, dar, probabil, că mai sunt şi persoane cărora nu le place. Dacă nu avem dovezi că meniurile nu sunt ok şi aruncăm cu noroi, nu este deloc în regulă. Noi facem tot ce ţine de noi pentru semenii noştri, care se află în suferinţă. Sunt convins că sunt şi oameni nemulţumiţi. De exemplu, dacă este vorba despre un om bolnav, care are cancer de 20 de ani, cu metastaze, putem să îi ducem noi orice, că nu mai contează nimic pentru el. Mai mult decât atât, de sărbători le facem sarmale, friptură, drob, tobă etc. Ne străduim şi vrem ca bolnavii să se simtă cât mai bine, în raport de posibilităţi, de alocaţiile de hrană de care dispunem. Am avut pacienţi care sunt încadraţi la o anumită categorie de hrană, şi, săracii, oricât de mult ai vrea să le dai altceva, nu poţi decât brânză, smântână, cartofi şi cam atât, pentru că nu au voie, din punct de vedere dietetic vorbind. Și mai sunt diabeticii! La ei meniul constă în cartofi, spaghette, paste făinoase, orez, care au carbohidraţi, şi acestea toate cântărite atent. Nu le putem da altceva, pentru că nu le permit asistenţii dieteticieni. Şi, da, mâncarea nu are gust, dacă nu are sare, dar este contraindicată în multe cazuri. Legumele, pentru unii bolnavi, nu au pic de sare sau conservanţi. În farfurie au doar legumele fierte şi aceasta este situaţia. Ei trebuie să înţeleagă că este spre binele lor”, a adăugat Preda.În plus, pentru a le putea asigura hrana, firma face mereu lobby pe la furnizori, ca să ia marfa cât mai ieftin şi de calitate şi urmăreşte permanent preţurile. Aşadar, meniurile pacienţilor internaţi se fac în funcţie de diagnostic, dar fiecare în parte primeşte mâncare suficientă, susţin reprezentanţii Arimex. De exemplu, ieri, pe 24 ianuarie, bolnavii au servit următoarele: la micul dejun, şuncă presată de Praga, caşcaval, unt şi gem. Cei care sunt la regim au avut urdă, unt şi gem. Toţi au primit şi un iaurt la ora 10.00, după care a urmat masa de prânz, o ciorbă de somon cu legume, piure de cartofi cu aripi de pui pane, salată de varză roşie, mandarine, şi seara, budincă de orez cu fructe. La regim, au avut supă de legume cu fulgi de ou, tocăniţă de legume cu carne de pui, mandarine şi macaroane cu brânză. La diabet, bolnavii au servit sote de legume cu pulpe de pui, pomelo, spaghette în sos de roşii, cu pulpe de pui la cuptor.