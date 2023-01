Uleiul de chiparos, recomandat împotriva tusei

Încă din cele mai vechi timpuri, frunzele, semințele și fructele de chiparos au fost folosite în medicina tradițională pentru a prepara diferite unguente capabile să amelioreze răceala și bronșita. Potrivit specialiştilor, acesta are proprietăți antioxidante, antibacteriene, antivirale, antifungice, de vindecare şi nu numai. Un studiu arată că chiparosul comun are o serie de principii active, în special fenoli și uleiuri esențiale, responsabile de efectele sale antimicrobiene, antioxidante și antivirale. Mai mult decât atât, medicina populară îl folosește pentru a calma unele simptome ale răcelii, pentru a reduce problemele circulatorii, pentru a minimiza erupțiile cutanate. Totodată, se crede că uleiul de chiparos are capacitatea de a lupta împotriva tusei datorită conținutului său de camfenă, o moleculă care se găsește adesea în medicamentele naturale pentru combaterea tusei. De asemenea, el poate fi util pentru curățarea tăieturilor și rănilor și pentru prevenirea dezvoltării infecțiilor. O analiză a constatat că acest tip de ulei este un adjuvant împotriva acestei afecțiuni a pielii, deoarece are un efect antimicrobian capabil să-i reducă severitatea prin eliminarea bacteriilor. Deoarece concentrația uleiului este destul de mare, trebuie să-l diluați înainte de a-l aplica pe piele. Puteți adăuga aproximativ cinci picături într-o sticlă cu pulverizator cu apă sau să amestecați aceeași cantitate cu o lingură de ulei de măsline sau de cocos.