Lămâia ajută la curățarea arterelor și la purificarea sângelui

Lămâia este un fruct acid care este consumat de foarte multă lume. Ea se remarcă prin conținutul ridicat de vitamina C, complexul de vitamine de tip B, calciu, fier, magneziu, potasiu și fibre şi are o mulţime de beneficii pentru organism. Specialiştii spun că unul dintre principalele beneficii ale lămâii este capacitatea sa de a alcaliniza organismul și de a regla pH-ul. În prezent, multe persoane au o dietă acidă, așa că este recomandat să consume lămâie, mai ales că, datorită conținutului ridicat de antioxidanți, vitamine și minerale, este un aliment diuretic. Prin urmare, ajută la eliminarea lichidelor și a substanțelor toxice reținute în organism. Datorită acestui beneficiu, este foarte indicată pentru curățarea organismului și prevenirea multor boli.Multe persoane nu ştiu, însă, că fructul are şi alte beneficii, antioxidanții săi ajutând la curățarea arterelor și la purificarea sângelui. În plus, facilitează eliminarea deșeurilor și substanțelor toxice prezente în fluxul sanguin, prevenind bolile legate de sistemul circulator și cardiovascular. De asemenea, facilitează eliminarea deșeurilor și substanțelor toxice prezente în fluxul sanguin, prevenind bolile legate de sistemul circulator și cardiovascular. Cei care suferă de hipertensiune arterială și beau frecvent apă cu lămâie reduc semnificativ această problemă. Acest beneficiu se datorează conținutului său ridicat de potasiu, care combate retenția de lichide. Nu în ultimul rând, lămâia este un bun aliat pentru prevenirea îmbătrânirii premature. (M.Ş.)