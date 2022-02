Sindicatul „Sanitas” Constanța, la ceas aniversar

„Suntem o organizaţie sindicală reprezentativă, puternică și reactivă. Am dat dovadă de solidaritate, unitate și de foarte multă coeziune. Prin acțiunile noastre, alături de colegii din întreaga țară, am modificat legi, am câștigat procese și am corectat decizii, determinând guvernanții și managerii să țină seama de doleanțele, nevoile și revendicările noastre.





Din păcate, de ceva timp se duce o politică clară a guvernanților și a altor factori interesați, de atacare a sindicatelor, mai ales a celor vii, active, în sensul discreditării și negării activității acestora. Se aplică principiul «Divide et impera» indiferent de cine este la putere, fără să țină cont că o societate sănătoasă din punct de vedere economic și social se bazează pe echilibru și negociere. Aşadar, se continuă acțiunile începute în anul 2010, când a fost desființat contractul colectiv de muncă unic la nivel național, iar salariile au fost tăiate cu mult peste 25%. Acum, mai mult ca niciodată, avem nevoie de unitate, pentru că cei care ne conduc invocă pandemia și criza energetică pentru a justifica înghețarea salariilor și a pensiilor pentru cele mai sărace categorii ale populației”, au declarat sindicaliştii.





Sindicatul „Sanitas” din Constanţa a împlinit, luna aceasta, 32 de ani de activitate, peste trei decenii de când membrii acestuia luptă pentru drepturile angajaţilor din sistemul sanitar. Acesta, au declarat reprezentanţii săi, este un sindicat unic înființat la data de 13 februarie 1990 şi face parte din Federația „Sanitas” din România şi sunt membri ai Uniunii Județene CNSLR „Frăţia” Constanţa. În prezent, are în structură 12 filiale, cu peste 4.500 membri de sindicat din toate categoriile profesionale, organizate în unitățile sanitare și de asistență socială din județul Constanța.