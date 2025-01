Situația epidemiologică actuală, evaluată, din nou, de medicii veterinari

În aceste ultime zile ale lunii ianuarie, conducerea Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) a convocat o întâlnire de lucru cu directorii executivi ai direcțiilor sanitare veterinare din întreaga ţară. Această întâlnire, prima din acest an, are ca obiectiv principal protejarea sănătății umane și a intereselor consumatorilor, prin asigurarea igienei produselor alimentare și a furajelor, protecția sănătății animalelor, prevenirea bolilor zoonotice transmise prin alimente și combaterea contaminării acestora. Totodată, va fi evaluată situația epidemiologică actuală, având în vedere evoluția pestei porcine africane (PPA) și a focarelor de febră aftoasă din Germania şi numai. Potrivit reprezentanţilor ANSVSA, printre principalele subiecte aflate pe agenda întâlnirii se numără şi verificarea acțiunilor de supraveghere, prevenire, control și eradicare a bolilor la animale; discuții referitoare la modul de gestionare a toxiinfecțiilor alimentare; sinteza rezultatelor controalelor efectuate în domeniul farmaceutic veterinar etc.