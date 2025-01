Colegi de suferință la cantina socială. Vă vine să credeți? Sunt oameni care trăiesc cu 22 de lei pe zi!

„Practic, suntem colegi de suferință, toţi cei care venim aici”, a adăugat o femeie.





Miercuri, 29 ianuarie, am ajuns la cantină la amiază, în jurul orei 12:00, exact în timpul în care sala era plină cu zeci de oameni care se aşezaseră cuminţi la coadă să îşi ia mâncarea acasă. În acest loc am întâlnit o mulţime de oameni amărâţi, unii cu probleme foarte mari.











„Sunt mama unei fete de 22 de ani cu handicap grav. Pentru ea a trebuit să rămân acasă. Am lucrat cameristă un timp, dar după aceea nu s-a mai putut. Am fost angajată ca asistent personal pentru fiica mea, dar i s-a luat gradul, nemaifiind încadrată la gradul I de handicap. Am mers în instanţă, dar acum trăim amândouă din alocaţia ei de handicap de 628 de lei. Ea are hernie de disc, parapareză spastică, miopie avansată, ADHD. Avem şapte diagnostice, nu unul. Nu poate să stea nici în şezut prea mult, nici culcată prea mult”, ne-a declarat o altă beneficiară.







„Eu vin aici de patru ani. La ora actuală, primesc ajutorul social. Nu mai lucrez. Sunt singură, copiii mi-au murit amândoi, unul la 25 de ani, celălalt la 27 de ani. Acum fac nişte cursuri de ajutor bucătar şi sper să mă pot angaja. În tinereţe am lucrat la spaţii verzi, dar am făcut gonartroză şi nu s-a mai putut”, a spus o alta.















Potrivit administratorului cantinei, Daniela Ou, în prezent au pe listă 268 beneficiari, cu 30% mai mulţi decât în 2025. „Tot mai multe persoane ne caută pentru a solicita informații şi sunt consiliate în ceea ce priveşte întocmirea dosarului. Masa se distribuie doar în zilele de luni, miercuri şi vineri, dat fiind faptul că jumătate din numărul de beneficiari sunt persoane vârstnice, care se deplasează destul de greu. Le asigurăm prânzul şi cina pentru toată săptămâna. Luni ridică hrana pentru luni şi marţi, miercuri o iau şi pentru joi, iar vineri o iau pentru tot weekendul. În plus, asigurăm mâncarea la domiciliul persoanelor nedeplasabile, în această situaţie aflându-se 17 beneficiari. Cuantumul mesei este de 22 de lei pe zi ”, a declarat aceasta, pentru „Cuget liber”. De exemplu, ieri, oamenii au plecat acasă cu următoarele produse: 400 grame ciorbă legume cu carne de porc, 380 grame tocăniţă mazăre cu piept de pui, două pâini, 430 grame kaiser, 350 grame telemea vacă, un compot ananas, o conservă ton, o cutie de brânză topită şi o eugenie.













Reamintim că cei care vor să beneficieze de o masă caldă trebuie să îndeplinească o serie de condiţii, să dovedească clar că se află într-una dintre următoarele situaţii: sunt izolați social, nu au susţinători legali, sunt lipsiți de venituri, sunt încadrați într-un grad de handicap/invaliditate, sunt bolnavi cronici, nu realizează venituri pe o perioadă de cel mult 90 zile pe an etc. Atenţie! O cerere se aprobă sau se respinge numai după deplasarea la domiciliul solicitantului, unde se completează un formular tip anchetă socială, în baza discuției purtate cu solicitantul și familia acestuia și a actelor solicitate de către angajații cantinei din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială Constanţa.

La acest moment, la adresa menţionată, este preparată zilnic mâncarea pentru 268 de suflete, toate aflate în dificultate. Bieții oameni se prezintă la sediul cantinei de trei ori pe săptămână și își ridică pachetele și pentru restul zilelor. „Vin mereu după mâncare, pentru că este foarte importantă pentru mine. Am o pensie foarte mică, de handicap şi mă descurc greu cu banii. Această mâncare este ca o mană cerească pentru mine”, ne-a povestit un bărbat. „În ceea ce mă priveşte, eu încerc să mă întind doar cât îmi e plapuma și să mă organizez cu ce primesc. Vin de trei ori pe săptămână pentru mâncare şi sunt tare mulţumit. Contează enorm pentru mine, care abia mă descurc”, a adăugat un altul.