Numărul cerșetorilor a crescut în preajma sărbătorilor de iarnă: "Sunt peste tot! Deja devine agasant!"

„Chiar în această dimineață, pe Ștefan cel Mare, m-a oprit un domn în vârstă să îi dau un ban, nici zece pași nu am făcut de la el, că a venit alt bătrân la mine spunându-mi că s-a operat la ochi și că are nevoie de bani pentru medicamente. Celui din urmă i-am dat 10 lei, m-a impresionat mai mult și, dacă nu era bolnav, măcar a avut o poveste mai inspirată”, a declarat Alina, lucrătoare comercială pe bulevardul Tomis.





Persoanele care au frecventat, în ultima perioadă, centrele comerciale din municipiul Constanța au sesizat o creștere a numărului de oameni care apelează la mila publicului, prin diverse modalități, câțiva dintre ei fiind chiar insistenți sau violenți atunci când nu li se oferă sumele considerate de ei potrivite.





„Sunt peste tot! I-am văzut la piață, în stațiile de autobuz, chiar și în holurile de la mall am văzut. Deja devine agasant! Am mai dat și eu unora bani, mă gândeam că au nevoie, însă mi s-a întâmplat să îmi reproșeze că sunt prea puțini bani sau să se uite la mine urât, dar nici eu nu am bani de dat. Și anii trecuți erau mulți cerșetori în perioada sărbătorilor, mai ales în piață, dar parcă niciodată nu a fost atât de rău”, a spus Dumitru, client al pieței Tomis.





Direcția de Asistență Socială oferă sprijin real celor aflați în nevoie, prin plasarea lor în adăposturi temporare și acordarea de sprijin material. Cu toate acestea, mulți dintre ei refuză ajutorul instituțiilor, preferând să rămână pe străzi.





Poliția locală Constanța se străduiește să combată fenomenul cerșetoriei, însă este nevoie și de ajutorul cetățenilor pentru descurajarea acestor practici, încetând să mai ofere bani și sesizându-i pe oamenii legii.





Cerșetoria se pedepsește cu amendă contravențională, cu o valoare cuprinsă între 100 și 500 de lei.





În jurul centrelor comerciale mari, cum ar fi City Park Mall, Vivo sau piețele din zona Tomis Nord și Centrul Vechi, trecătorii sunt abordați constant de persoane care cerșesc bani sau mâncare. În unele cazuri, cerșetorii sunt copii sau persoane în vârstă, ceea ce stârnește compasiunea locuitorilor.