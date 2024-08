Soluţii pentru scoaterea din Marea Neagră a uneltelor de pescuit fantomă

BlackNETs „Exorcising the BLACK Sea’S Silent Killers” este un nou proiect aflat sub coordonarea Organizației Neguvernamentale „Mare Nostrum”. Obiectivul principal al proiectului este de a cuantifica și minimiza impactul uneltelor de pescuit abandonate, pierdute în mod accidental sau aruncate înapoi în mare asupra mediului Mării Negre. În cadrul proiectului a avut loc, deja, prima întâlnire oficială, la care au luat parte toți partenerii implicați: ONG Mare Nostrum, Karadeniz Technical University (Turcia), Institute of Oceanology-Bulgarian academy of sciences (Bulgaria) și Ilia State University (Georgia). Astfel, pe parcursul a două zile intense s-au făcut primii pași pe care fiecare partener trebuie să îi urmeze pentru primele activități ale proiectului. Cele două activități principale discutate în timpul întâlnirii au fost analiza cauzelor care duc la pierderea echipamentelor de pescuit și cartografierea zonelor în care se acumulează uneltele de pescuit abandonate.De asemenea, a fost prezentată prima versiune a chestionarelor ce urmează să fie aplicate grupurilor de interese în toate cele patru state riverane Mării Negre, urmând ca în perioada următoare acestea să fie finalizate, iar aplicarea acestora să poată fi realizată în luna septembrie a acestui an. „Toate aceste activități vor contribui la atingerea obiectivului principal: extragerea a 8.000 kg de uneltele de pescuit fantomă din apele Mării Negre, în toate cele patru țări partenere”, au precizat reprezentanţii „Mare Nostrum”.