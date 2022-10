Specialist în singura Divizie de Petrochimie românească

Astăzi, vă prezentăm al treilea material din seria prin care prezentăm specialiștii KMG International (Rompetrol), motorul acestor performanțe.











Traian Stănică, omul care a fost martor la nașterea petrochimiei din Petromidia



Traian Stănică este unul dintre primii specialiști ai Diviziei de Petrochimie din Petromidia. În rafinărie a pus piciorul prima dată în 1986, punând umărul la pornirea complexului petrochimic. La acea vreme, în România mai existau alte 5 complexe industriale axate pe obținerea de polimeri, în 5 județe ale țării Argeș (Pitești), Bacău (Borzești), Prahova (Brazi), Neamț (Săvinești) și Vâlcea.



„Sunt aici de 36 de ani, aproape o viață de om aș putea spune. Am început ca operator de câmp, apoi operator tablou comandă și am continuat ca maistru, șef de instalație, șef secție schimb, iar din 2008 sunt Director de Producție pentru Divizia de Polimeri. Practic, am în gestiune tot ce contibuie la procesul de producție: resursa umană, planificarea producției, exploatarea în siguranță a instalațiilor, etc.”.



În urmă cu 34 de ani ani, prindea contur începutul Petrochimiei din Petromidia, odată cu apariția pe platformă a instalațiilor de Piroliză, Dimetil (DMT), Polipropilenă (PP), Polietilenă de Joasă Densitate (LDPE), Polietilenă de Înaltă Densitate (HDPE) și Instalația de Oxid de Etilenă și Glicoli (OEG). În scurt timp, însă, în anii ’90, contextul de piață a dus la stagnarea producției și la un viitor incert. Dar după privatizare, Petrochimia a revenit la viata (dat semne de viață), iar în 2006, instalația LDPE a fost repornită, după o oprire de mai bine de 10 ani. Astăzi, este stindardul petrochimiei din țară.



„Acest proiect chiar a relansat petrochimia românească, fiind de altfel ultimul bastion din România, în acestă industrie. Am relansat o linie de producție și sunt mândru că am făcut parte dintr-o echipă de specialiști care au dus proiectul la capăt, cu forțe proprii, capacitând resursele interne. În 2007, odată cu venirea noului acționar (n.r. compania kazahă KazMunayGas), am repornit și Instalația HDPE, un pas firesc și binevenit, pentru că, astfel, ne-am poziționat ca un jucător important pe piața regională”, spune Stănică.





Au urmat alte investiții importante, realizate cu sprijinul acționarului majoritar – KMG International. Grupul kazah a urmărit dezvoltarea fiecărui segment operațional, așa că în 2010 a fost demarat un amplu program de investiții care a permis creșterea capacității Instalației HDPE cu 70% . În același an, instalațiile petrochimiei au fost automatizate și integrate în centrul de comandă și control, o premieră la acea vreme pentru zona de Sud-Est a Europei.





În 2014, specialiștii din Petrochimie au reușit să dezvolte noi sorturi (produse), în contextul unei cereri în creștere din partea investitorilor implicați în agricultură, industria alimentară, industria auto sau constucții. De altfel, produsele petrochimice se pot folosi și pentru obținerea de bunuri de larg consum, de igienă personală, pentru electrocasnice, electrotehnică și confecții.











Inovație pe timp de pandemie



În ciuda condițiilor de muncă, dar și de piață, extrem de dificile din timpul pandemiei, specialiștii din petrochimia de la Năvodari au reușit să aducă pe piață un produs nou, inovativ și necesar contextului.





„Am reușit, în doar două luni, să dezvoltăm un sort nou, care a fost folosit cu mare eficiență de producătorii de măști de protecție. Noi asiguram, practic, materialul filtrant, cel aflat în interiorul măștii și care are adevăratul rol de protecție. Am dezvoltat produsul intern, demonstrând că petrochimia este flexibilă și ne bucurăm de experiența unei echipe omogene. De altfel, importanța resursei umane nici nu cred că mai trebuie dezbătută. Este, de departe, cel mai important capital pe care o companie poate să îl aibă”.



În continuare, în petrochimia de la Midia, așa cum e cunoscută de specialiști, sunt trasate direcții clare de dezvoltare. Unul dintre proiectele care pot apărea în teren, în viitorul apropiat, vizează conversia instalației HDPE în una de PP. Asta ar presupune o producție mai mare de polipropilenă și o adaptare imediată la cerințele pieței care, în ultimii ani, s-a dovedit a fi imprevizibilă.



Stabilitatea și performanțele singurei petrochimii din țară sunt în strânsă legătură cu prioritățile și deciziile acționariatului. Grupul KMG International, deținut integral de statul kazah, a investit, de la preluarea pachetului majoritar, circa 100 de milioane de dolari în menținerea acestei capacități unice de producție. În 2022, Grupul a împlinit 15 ani de când a preluat compania Rompetrol Rafinare, adică rafinăriile Petromidia Năvodari, Vega Ploiești și, bineînțeles, Divizia de Petrochimie.



„În 15 ani, văd compania tot aici, mai puternică, modernă, în continuă dezvoltare. Am trecut prin etape dificile, precum incertitudinea anilor 90, succedată de multiple crize. Cu toate acestea, compania a rezistat în fața furtunii, iar asta nu poti face decât cu sprijinul oamenilor, pentru că ei fac compania să reziste, să se ridice și să performeze”, a conchis Traian Stănică.











În prima jumătate a anului, Divizia de Petrochimie a Rompetrol Rafinare a procesat 59 de mii de tone de propilenă. Producția totală de polimeri a fost de 63 de mii de tone, nivel în ușoară scădere față de anul trecut, iar volumul vânzărilor s-a situat la un total de 68 de mii de tone.

În 2022, se împlinesc 15 ani de când rafinăria Petromidia și tot Grupul Rompetrol (în prezent, KMG International) au devenit parte a companiei naționale de petrol și gaze din Kazahstan – KazMunayGas.Unitatea de producție de la malul Mării Negre este, în prezent, cea mai mare rafinărie din România și una dintre cele mai moderne și complexe din regiunea Mării Negre, evoluția sa fiind susținută atât de investițiile ample din ultimii ani, cât și de implicarea și dăruirea oamenilor săi.