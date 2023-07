Studiu: O treime dintre gravidele din România nu-şi fac controale în timpul sarcinii, din lipsa banilor

Potrivit unei cercetări realizate de asociaţia Salvaţi Copiii în ceea ce priveşte natalitatea în România, s-a constat că o treime dintre femeile gravide care au participat la cercetare nu şi-au efectuat analizale medicale necesare în timpul sarcinii. Simultan, ţara noastră este fruntaşă la naşterile în rândul adolescentelor, iar 4 din 10 femei afirmă că nu folosesc nicio metodă contraceptivă.







O treime dintre gravidele din România afirmă că nu au făcut analizele recomandate în sarcină, arată datele unei cercetări Salvați Copiii.







Datele analizei, adunate în comunitățile defavorizate, arată că 25% dintre gravidele vulnerabile nu au asigurare medicală, iar 33% dintre gravide afirmă că nu au făcut analizele recomandate de când sunt gravide.







Lipsa banilor este principalul impediment menționat, relatează Mediafax.







Doar 4 din 10 gravide afirmă că au folosit până acum o metodă contraceptivă. În ceea ce privește sursa informațiilor, familia rămâne un factor important, de asemenea procentul celor care spun că nu au fost informate este în continuare ridicat.







În cazul abandonului școlii, 76% dintre femei renunțaseră la școală înainte de sarcină, 18% în timpul sarcinii, iar 7% după naștere. 2 din 10 persoane identifică veniturile din munci ocazionale ca principala sursă de venit a gospodăriei.







Rata natalității la fetele cu vârsta între 10-14 ani s-a dublat între 1990 şi 2020, de la 0,18% (procent de naşteri la fete de 10-14 ani din totalul naşterilor din România) la 0,37% în 2020. Între anii 2011-2019, rata medie de naşteri la adolescente de 10-14 ani a fost 0,31%; 23 de județe au avut o rată mai mare decât media națională în această perioadă (54,8%).

Conform datelor Băncii Mondiale, rata crescută a naşterilor la adolescente în vârstă de 15-19 ani singularizează România şi Bulgaria în rândul țărilor UE.







Peste 40% din decesele sub un an au provenit de la copii care au avut la naştere o greutate mică sau/şi o vârstă de gestație sub 36 de săptămâni (INS Evenimente demografice 2021).