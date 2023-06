Studiu: Tinerii consideră independenţa financiară ca pe un obiectiv crucial

Tinerii consideră independenţa financiară ca pe un obiectiv crucial, 85% dintre respondenţi afirmând că este un aspect de importanţă majoră pentru ei iar trei sferturi dintre aceştia (75%) declarând că sunt dispuşi să economisească o parte substanţială din salariul lor pentru a construi surse de venit pasive.Potrivit unui chestionar privind independenţa financiară a tinerilor, publicat de Asociaţia CFA România, referitor la nivelul de educaţie financiară, 41% din respondenţi se consideră bine sau foarte bine pregătiţi. Cu toate acestea, 59% recunosc că au cunoştinţe financiare limitate sau de bază, aceasta indicând o oportunitate importantă de a creşte gradul de educaţie financiară în rândul tinerilor.Pe partea de generare a veniturilor, 57% dintre respondenţi sunt interesaţi să obţină venituri atât din salariul lor, cât şi din surse pasive, cum ar fi investiţiile în acţiuni, dividende sau chirii. Un semn pozitiv este faptul că 75% dintre respondenţi îşi analizează şi planifică periodic bugetul de venituri şi cheltuieli, arătând un comportament financiar responsabil.Când li s-a cerut să imagineze cum ar gestiona o sumă de 100.000 euro, 56% dintre tineri ar alege să investească toată suma. O altă treime ar opta pentru o strategie diversificată, achiziţionând active tangibile precum o casă sau o maşină şi investind restul sumei, arată sursa citată.În ceea ce priveşte investiţiile, acţiunile sunt cele mai populare investiţii luate în calcul de tinerii care au făcut Testul Independenţei Financiare, 79% afirmând că ar investi în aceste instrumente. De asemenea, 78% dintre respondenţi ar investi în depozite bancare, 75% în obligaţiuni şi 73% în active imobiliare. Fondurile de pensii facultative (46%), criptomonedele (38%) şi alte active tangibile, cum ar fi bijuteriile, vinurile sau tablourile (32%), sunt, de asemenea, opţiuni de investiţii considerate de tineri.Referitor la ponderile pe care le-ar aloca către aceste investiţii, se remarcă faptul că tinerii iau în calcul diversificarea investiţiilor, doar 17% dintre ei spunând că ar investi mai mult de 75% într-un singur tip de activ. În medie, ponderile cele mai mari ar fi alocate către active productive, precum acţiunile şi imobiliarele, în timp ce fondurile de pensii facultative şi investiţiile în active crypto ar primi doar alocări marginale, scrie Agerpres.Potrivit Asociaţiei CFA România, rezultatele chestionarului indică o încredere crescută a tinerilor în abilităţile lor financiare, 68% dintre respondenţi considerând că sunt mai bine pregătiţi pentru a economisi şi a investi decât părinţii lor. În plus, 81% dintre respondenţi recunosc că independenţa financiară este esenţială pentru ei şi sunt dispuşi să acţioneze în mod proactiv pentru a asigura resursele financiare necesare.“Aceste date subliniază faptul că tinerii sunt din ce în ce mai conştienţi de importanţa independenţei financiare şi dispuşi să-şi asume responsabilitatea gestionării finanţelor personale. Cu toate acestea, mai este încă nevoie de a îmbunătăţi cunoştinţele financiare şi de a oferi instrumente adecvate pentru a ajuta tinerii să navigheze în peisajul financiar actual”, a declarat Mihai Purcărea, CFA, membru în Consiliul Director al Asociaţiei CFA România.Campania „From Z to I” şi-a propus să inspire tinerii să ştie mai multe despre domeniul financiar şi să devină, astfel, independenţi financiar.Asociaţia CFA România este organizaţia profesioniştilor în investiţii din România, deţinători ai titlului Chartered Financial Analyst (CFA), calificare administrată de CFA Institute (USA). În prezent, Asociaţia CFA România are peste 250 de membri.