Supernova Constanța își extinde oferta de magazine și servicii pentru o experiență de cumpărături diversificată

Deichmann , unul dintre cei mai mari retaileri de încălțăminte din Europa;

, unul dintre cei mai mari retaileri de încălțăminte din Europa; Farmacia Dr. Max , cel mai mare lanț de farmacii din Europa Centrală și de Est;

, cel mai mare lanț de farmacii din Europa Centrală și de Est; KiK , retailer cunoscut pentru gama variată de produse la prețuri accesibile;

, retailer cunoscut pentru gama variată de produse la prețuri accesibile; Sinsay , brand popular de modă și accesorii pentru toate gusturile;

, brand popular de modă și accesorii pentru toate gusturile; JYSK, furnizor de soluții pentru casă și decor la prețuri competitive.

– Centrul comercialanunță extinderea portofoliului prin deschiderea unor noi magazine, cu scopul de a oferi o experiență de cumpărături diversificată și de a răspunde mai bine nevoilor vizitatorilor săi. Aflat în proces de modernizare, centrul comercial Supernova Constanța a adăugat noi puncte de atracție în oferta sa, printre care se numără Animax, Tedi și Studioul de Planificare și Comandă IKEA, marcând astfel un nou capitol în dezvoltarea centrului. Mai mult, astăzi Supernova marchează inaugurarea sălii de fitness, aducând astfel noi opțiuni de servicii pentru vizitatori.Aceste deschideri fac parte dintr-o strategie de dezvoltare pe termen lung, menită să îmbunătățească oferta comercială și de servicii din cadrul Supernova Constanța. Clienții sunt invitați să exploreze aceste noi locații, menite să răspundă nevoilor diverse ale comunității locale.În perioada următoare, Supernova Constanța va continua să își extindă portofoliul, urmând ca alte branduri importante să se alăture centrului comercial, printre care:Prin aceste extinderi,își consolidează poziția de centru comercial de referință, oferind o gamă largă de produse și servicii, adaptate cerințelor consumatorilor moderni.„Scopul nostru este să oferim o experiență de cumpărături cât mai completă și variată pentru vizitatori, în conformitate cu nevoile și preferințele acestora. Noile deschideri aduc un plus de valoare centrului comercial și creează un mediu comfortabil și accesibil pentru toți clienții noștri”, a declarat– Managing Director la Supernova Group.Supernova Constanța își continuă angajamentul de a dezvolta spații comerciale moderne și de a atrage branduri relevante, pentru a asigura o experiență de cumpărături complexă și de calitate.***Supernova a intrat pe piața românească în noiembrie 2020, prin preluarea centrului comercial Jupiter City din Pitești, care a fost de atunci rebranduit și complet renovat. În plus, Supernova Group a mai achiziționat șase centre comerciale în 2021, situate în București (trei locații), Constanța, Bacău și Drobeta Turnu Severin. Aceste centre au fost ancorate anterior de hipermarketurile cora, care sunt preluate acum de Carrefour România sub brand propriu. Grupul austriac Supernova este o companie internațională care se concentrează pe dezvoltarea și gestionarea de proprietăți imobiliare comerciale în Austria, Slovenia, Croația, România și Slovacia. Portofoliul actual al grupului cuprinde peste 110 proprietăți cu o valoare brută de 2,2 miliarde de euro.