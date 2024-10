Companiile portuare şi-au tras partea leului la Gala „Topul Firmelor din Judeţul Constanţa”

Rompetrol Rafinare (17.120.703.327 lei) a avut cea mai mare cifră de afaceri, statistică în care Şantierul Naval Constanţa ocupă locul 50 (145.398.425 lei). De asemenea, Şantierul Naval Constanţa a mai ocupat locul al doilea la secţiunea întreprinderi mari, construcţii de nave şi structuri plutitoare.



Şapte domenii principale de activitate, 377 subdomenii



Clasificarea întreprinderilor pe clase de mărime s-a structurat în conformitate cu prevederile legale, în funcţie de criteriile care încadrează societăţile pe tipuri de întreprindere: microîntreprinderi, întreprinderi mici, întreprinderi mijlocii, întreprinderi mari şi întreprinderi foarte mari.



Au fost luate în considerare şapte domenii principale de activitate, divizate în 377 subdomenii. Au fost depuse bilanţurile financiar-contabile aferente anului 2023 de către 34.510 societăți din judeţul Constanţa, cu 3,78% mai multe decât în anul precedent 2022.



Pe primele trei locuri în acest Top s-au clasat 1.660 societăți, incluse în Catalogul tipărit, care însumează o cifră de afaceri de 37.971.034.907 lei. La categoria Trofee de Excelenţă, sunt 156 de firme clasate pe primul loc la ultimele cinci ediţii ale Topului Județean. Ca pondere a numărului de firme premiate pe criteriul activităţii desfăşurate, cele mai multe premii sunt obţinute de firmele din domeniul de activitate „Servicii”.



Premii speciale



În cadrul festivităţii, s-au acordat şi cinci premii speciale, respectiv companiei Rompetrol Rafinare SA, pentru cea mai mare cifră de afaceri realizată în anul 2023, dar şi pentru aniversarea a 45 de ani de activitate, companiei Comvex SA, pentru cel mai mare profit brut realizat în anul 2023, companiei Eurovial Lighting SRL, pentru aniversarea a 30 de ani de activitate, precum şi Băncii Comerciale Române SA, pentru lansarea programului naţional „Zbor”, investiţie în educaţia şi viitorul tinerilor din Constanţa şi din România.







„Nota de plată” vine la anul



Aşadar, reprezentanţii firmelor premiante au râs, au glumit, au gustat un pahar de vin şi s-au bucurat de muzică bună. „Desertul” l-a servit însă, chiar în deschiderea evenimentului, Mihai Daraban, preşedintele Camerei de Comerţ şi Industrie a României şi al CCINA Constanţa, care a anunţat că vin vremuri crâncene, în special pentru mediul privat.



„Este o ediţie specială a Topului, într-un moment în care sistemul cameral împlineşte 160 de ani. E loc şi de mai bine. Sunt firme care nu depun bilanţul, sunt instituţii care aleargă după evaziunea fiscală şi nu o prind deloc. După acest an electoral, vă spun cu tristeţe că va veni momentul decontului.



Vom fi cei mai duri parteneri ai guvernanţilor anul viitor în privinţa măsurilor fiscale. România are nevoie de investiţii, iar pentru aceasta este nevoie de fiscalitate redusă. În condiţiile în care nu mai avem nici personal calificat, am avut şi o lege a retrocedărilor care ştiţi ce probleme a creat, reducerea fiscalităţii trebuie să fie cea mai importantă măsură luată pentru a atrage investitori de calibru în ţara noastră”, a punctat preşedintele Mihai Daraban.



2023 a fost un an bun pentru unele dintre companiile constănţene, mai puţin fericit pentru altele. În mod cert, agenţilor economici cu activitate în domeniul portuar le-au ieşit „pasenţele”, iar cea mai bună dovadă o reprezintă prezenţa numeroasă în „Topul Firmelor din Judeţul Constanţa”.Camera de Comerţ, Industrie, Navigaţie şi Agricultură (CCINA) Constanţa a organizat, la Aristrocratos Ballroom Mamaia, cea de-a 31-a ediţie a „Topului Firmelor din Judeţul Constanţa”, un eveniment tradiţional pentru cea mai dinamică şi solidă comunitate de afaceri din Constanţa. Structura clasamentelor a fost realizată în baza prevederilor metodologiei unice, aprobată de conducerea Camerei de Comerţ şi Industrie a României (CCIR), iar cifra de afaceri pe 2023, aşa cum rezultă din bilanţurile depuse până la data de 15 iulie, şi profitul brut din exploatare au avut cea mai mare pondere.Fără îndoială, companiile portuare au avut un an 2023 bun spre foarte bun, realitate oglindită de prezenţa masivă în clasamentul primelor 100 de firme, realizat după profitul brut din exploatare. Astfel, pe primul loc s-a clasat Comvex SA, cu un profit brut din exploatare de 225.601.787 lei, configuraţia podiumului fiind completată de Constanta South Container Terminal SRL (222.188.600 lei) şi Compania Naţională Administraţia Porturilor Maritime SA Constanţa (195.848.456 lei).În Top 10 au mai intrat, în ordine, ADM Romania Logistics SRL (124.182.621 lei), Ameropa Grains SA (121.581.468 lei), Monsson Trading SRL (110.805.525 lei), SOCEP SA (108.585.595 lei), Chimpex SA (105.954.563 lei), Van Oord Dredging and Marine Contractors BV Rotterdam - Sucursala Constanţa (91.183.854 lei) şi Prefabricate Dobrogea SRL (66.161.008 lei), dar şi alte companii portuare, precum Global Defense Logistics SRL (58.099.666 lei), River Brokerage SRL (56.425.128 lei), Oil Depol Service SRL (37.107.041 lei), CMA CGM Romania SA (35.514.425 lei), Canopus Star SRL (28.036.435 lei), Romned Port Operator SA (25.151.847 lei), Sea Container Services SRL (23.965.061 lei), Cosco Romania Shipping and Trading SRL (22.867.827) ori Maria Shipping Agency SRL (18.688.183 lei) au raportat cifre spectaculoase.