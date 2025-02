Telenovelă inedită într-o comună! Un primar și un artist se ceartă pe un horn

Un primar şi un artist se ceartă pe un... horn. Pe scurt, povestea e simplă. Artistul are un spaţiu comercial la parterul unui bloc, pe care primăria l-a reabilitat energetic, cu bani din PNRR. Blocul e cu sobe, pentru că în comuna Siriu nici acum nu au ajuns gazele naturale. Doar că, la reabilitare, spune artistul, primarul ar fi dat ordin să nu-i mai pună horn exterior, pentru evacuarea fumului. În replică, edilul se apără şi spune că proprietatea artistului nici nu a avut vreodată coş exterior şi că el a respectat proiectul.Titu Vânătoru este un profesor de canto şi un cunoscut participant la mai multe concursuri de talente, şi în ţară şi peste hotare. Cu un of mare în suflet din cauza unui horn, artistul i-a compus primarului comunei Siriu o baladă de ocară.„Grăiesc pretenii din satCă la frig tu m-ai lăsat.La frig tu m-ai condamnatȘi hornu' mi l-ai luat”.Muzica şi versurile - Titu Vânătoru.Constantin Dragoș Voicu, primarul comunei Siriu: „Împreună cu dumneavoastră am format o familie aici la Siriu, care avea să pună umărul pentru dezvoltarea acestui minunat loc numit localitatea Siriu.”Titu Vânătoru deţine un spaţiu comercial la parterul unui blocLocalitatea buzoiană are peste 3.000 de suflete şi este locul în care s-a născut Benone Sinulescu. O zonă splendidă, cu lacuri de acumulare, la poalele munţilor Buzăului. Doar că oamenii chiar şi la bloc se încălzesc la sobe. Titu Vânătoru deţine un spaţiu comercial la parterul unui bloc. Şi aici apare disputa. Avea sau nu artistul horn exterior?Constantin Dragoș Voicu, primarul comunei Siriu: „Domnul Titu Vânătoru, în momentul proiectării, avea horn interior. S-a certat cu toți vecinii și nu mai aveam posibilitate, că nu am mai avut bani să-i punem horn. Să-și pună.”Titu Vânătoru: „Am toate dovezile, filmări video, planșe foto, prin care pot demonstra că aici a existat horn.”Pe 31 ianuarie, la o adunare convocată de asociaţia de proprietari, soţia artistul l-ar fi întrebat pe primar de ce nu beneficiază şi ei de horn şi ar fi înregistrat audio şedinţa.Titu Vânătoru: „Acest domn primar i-a răspuns simplu: să mă pupați în fund. Mai mult, ne-a asigurat că nu o să pupăm horn.”Reporter: „E adevărat că la o ședință i-ați spus soției domnului Vânătoru să vă pupe în fund?”Constantin Dragoș Voicu, primarul comunei Siriu: „Eu? Poate în alte vieți ale lor. Sub nicio formă.”Titu Vânătoru: „Pe data de 10 iunie, în momentul în care a ieșit primar, mi-a trimis un bilet de avion, sugerându-mi să mă mut din comuna Siriu, că nu-mi va fi bine.”Constantin Dragoș Voicu, primarul comunei Siriu: „El a zis că dacă iese altcineva primar stă și dacă nu, pleacă în Anglia, să-i plătesc avionul. A fost o glumă, nu a fost un bilet plătit.”Titi Vânătoru i-a mai făcut o plângere penală primarului pentru abuz în serviciu, purtare abuzivă şi fals intelectual, crie Antena 3 CNN.