Tensiuni la cozile caselor de marcat! "Și eu am avut copii mici și nu m-a lăsat nimeni să sar rândul"

Cu toate acestea, realitatea din teren demonstrează o distanță considerabilă între prevederile legii și respectarea ei. Multe mame și femei gravide se plâng că întâmpină dificultăți în a beneficia de această prioritate.





„După ce mi-am terminat cumpărăturile dintr-un supermarket, m-am îndreptat cu cele două fetițe ale mele către casa de marcat. Una dintre ele are trei ani, iar cealaltă are patru luni, deci o țin într-un cărucior. Amândouă erau extrem de agitate, una mai agitată decât cealaltă. Copilul urla, nimeni nu mă băga în seamă, ba mai mult decât atât, își întorceau capul și se uitau foarte urât la noi. Le-am explicat frumos că există o lege în acest sens, care îmi permite să înaintez, nu le-a păsat”, a spus Cristina O., tânără mamă din Constanța.





Această experiență nu este una izolată. În multe supermarketuri, bănci și instituții publice, aplicarea legii este tratată cu superficialitate.





„Într-un magazin mare, am văzut afișele pe care scria faptul că am prioritate dacă sunt cu copilul, iar când am încercat să mă folosesc de prioritate, mi s-a spus să aștept ca toți ceilalți. A fost umilitor”, a spus o altă mamă din Constanța.





Problemele par a avea rădăcini atât în atitudinea clienților, cât și în lipsa de acțiune a personalului. Întrebat de redactorii „Cuget Liber” de ce nu a oferit prioritate mamei cu cele două fetițe prezentate mai sus, casierul magazinului a spus că fiecare dintre noi trebuie să ne așteptăm rândul.











„Toată lumea trebuie să aștepte, dacă o lăsam să treacă, îmi săreau toți în cap”, a spus casierul.





Întrebați dacă sunt la curent cu această lege, majoritatea constănțenilor au răspuns afirmativ. Totuși, mulți au recunoscut că nu o respectă.





„Și eu am avut copii mici și nu m-a lăsat nimeni să sar rândul. Să îi lase acasă dacă nu sunt cuminți”, a declarat o pensionară.



„Aici ține și de educație, ce vină am eu că îți plânge copilul și se trântește pe jos?”, a spus un alt constănțean.





Nerespectarea prevederilor privind acordarea priorității pentru femeile gravide și persoanele însoțite de copii cu vârsta de până la 5 ani va fi pedepsită cu amendă de la 200 lei la 1.000 lei.





În concluzie, deși legea care oferă prioritate femeilor însărcinate și părinților cu copii mici reprezintă un pas important spre o societate mai empatică și mai atentă la nevoile vulnerabile, aplicarea sa rămâne problematică. Este evident că este necesară o mai bună informare și conștientizare a publicului, dar și o implicare activă din partea personalului din diverse instituții pentru a asigura respectarea acestei legi. Numai printr-o colaborare colectivă și o schimbare de mentalitate putem transforma prevederile legale într-o realitate cotidiană care să sprijine cu adevărat aceste categorii de persoane.