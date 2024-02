Tot ce trebuie să știi despre fierul de călcat pe care urmează să-l cumperi

Cu mici excepții, majoritatea materialelor din care sunt confecționate hainele tale au nevoie să fie călcate pentru a le oferi aspectul mult dorit și pentru a scăpa de șifonarea sâcâitoare de după spălare.În cele ce urmează, vei descoperi 4 pași necesari prin care să treci înainte să-ți achiziționezi fierul de călcat, astfel încât să-ți cumperi un produs performant, cu toate funcțiile necesare, în funcție de bugetul tău.Deși tapa de călcat este cam la fel la toate modelele de fiare, totuși nu forma ei este importantă, ci materialul, în special învelișul, deoarece acesta intră direct în contact cu țesăturile.De obicei, talpa fierului este confecționată din aluminiu rezistent, însă învelișul poate fi de mai multe feluri:● Talpa din inox - este caracteristică fiarelor de călcat tradiționale. Este foarte rezistentă, însă mult mai numeroase sunt dezavantajele pe care le are, ceea ce face ca talpa de inox să nu fie în topul preferințelor cumpărătorilor. Dintre cele mai frecvente puncte slabe se numără faptul că lipește des și are o aderență scăzută.● Talpa din ceramică - a devenit din ce în ce mai apreciată de cumpărători, pentru faptul că este foarte rezistentă la șocuri și temperaturi mari.● Talpa din teflon - deși nu lipește deloc, are marele dezavantaj că se deteriorează destul de repede, deci necesită o îngrijire mai atentă.● Talpa ultragliss - se referă la o tehnologie de ultimă generație prin care fierul alunecă mai bine pe materialul călcat.#2.După talpă, de o importanță majoră este și jetul de aburi. Cu un fier de călcat fără această funcție îți va fi extrem de greu, dacă nu imposibil, să elimini cele mai grele cute de pe hainele șifonate. Uite cum să alegi cel mai bun fier în funcție de particularitățile jetului de apă din dotare:● Numărul și dimensiunea fiecărei găuri în parte - Cu cât există un număr mai mare de găuri, cu atât îți va veni mai ușor să calci, însă cele mai noi și performante modele prezintă în vârf și câteva orificii mai mari care ajută și mai mult în procesul de călcare.● Puterea și tipul de abur - Sunt alte elemente cheie atunci când alegi fierul în funcție de jetul de aburi. Verifică debitul de aburi. Ar trebui să atingă valorile de 30-40 grame/ minut.Poate că fierul pe care îl ai acum și îți dorești să-l schimbi nu s-a deteriorat neapărat odată cu timpul, ci și din cauza unei întrețineri deficitare. De aceea, chiar dacă ai în vedere un model mult mai performant, obișnuiește-te să-l cureți de fiecare dată, după fiecare repriză de călcat.Golește rezervorul de apă și curăță delicat exteriorul aparatului de călcat . Dacă vrei să cumperi un fier cu aburi, alege un model cu funcție de protecție anticalcar, îți va fi de mare folos. Însă dacă modelul dorit nu are această funcție, poți folosi oțetul în loc de apă pentru a elimina depunerile de calcar, însă doar pentru curățat, nu și pentru călcat în sine.De asemenea, și talpa are nevoie de îngrijire specială pentru a dăinui în timp. Folosește o cârpă umedă sau un spray special conceput tipului de material din care este confecționată talpa după fiecare călcare și ocazional curăță cu o soluție pe bază de oțet.Dacă ai ținut cont de toate criteriile enumerate mai sus și ți-ai făcut deja o idee despre ce ți-ai dori să cumperi, nu uita de câteva mici detalii, adică alte câteva funcții suplimentare care îți vor ușura munca.De exemplu:● funcția de autocurățare;● funcția de antipicurare;● protecția anticalcar și● oprirea automată.Acestea nu doar că îți vor facilita procesul de călcare, dar vor contribui și la durata de viață ridicată a fierului tău. Însă dacă vrei ceva și mai performant și diferit, încearcă și varianta fierului de călcat vertical, poate te va surprinde.