INS: Ce produse au înregistrat cele mai mari scumpiri în ultima lună, în România

Rata anuală a inflaţiei a revenit pe creştere în prima lună din 2024, înregistrând un plus de 7,4% faţă de ianuarie 2023, după ce serviciile s-au scumpit de la an la an cu 10,9%, mărfurile nealimentare cu 7,36% şi alimentele cu 5,6,%, potrivit datelor INS publicate miercuri.







Aceste cifre indică o creștere semnificativă a prețurilor în diverse sectoare ale economiei, reflectând o presiune mai mare asupra consumatorilor care fac față cu greu cheltuielilor.







Indicele prețurilor de consum în luna ianuarie 2024 comparativ cu luna decembrie 2023 a fost 101,10%.







▪ Rata anuală a inflației în luna ianuarie 2024 comparativ cu luna ianuarie 2023 a fost 7,4%.

▪Rata medie a modificării prețurilor de consum în ultimele 12 luni (februarie 2023 – ianuarie 2024) față de precedentele 12 luni (februarie 2022 – ianuarie 2023) a fost 9,8%.







Cele mai mari creșteri de preț înregistrate în această perioadă sunt următoarele:

• Produse din carne: 9%

• Pește: 13%

• Brânzeturi: 7%

• Conserve de fructe: 13%

• Detergenți: 22%

• Articole de igienă, cosmetice și medicale: 15%

• Servicii: 10%