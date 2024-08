Un ghid pas cu pas pentru alegerea unei bănci online de încredere

Bănci online vs. offline

Cum să alegeți o bancă online de încredere?

Verificați comisioanele

Încercați serviciul de asistență pentru clienți

Efectuați un audit de securitate

Evaluați varietatea serviciilor

Alegeți o variantă cu rate ale dobânzii atrăgătoare

Găsiți o bancă cu o aplicație mobilă ușor de utilizat

Faceți diligențele necesare pentru a alege cea mai bună opțiune

Băncile digitale câștigă din ce în ce mai multă popularitate în rândul utilizatorilor. Acestea sunt disponibile din confortul smartphone-ului dumneavoastră, astfel încât nu trebuie să vă deplasați la biroul băncii pentru a trimite sau a primi un transfer, pentru a deschide un cont bancar și pentru a solicita un împrumut.De asemenea,este disponibil prin intermediul băncilor digitale și, de îndată ce vă decideți să îl obțineți, trebuie să fiți foarte atenți atunci când selectați furnizorul. Aplicațiile financiare online simplifică multe operațiuni financiare și fac întreaga experiență a serviciilor financiare mai plăcută. Cu toate acestea, există multe înșelătorii în lumea online, iar unele aplicații sunt prea rapide și prost realizate pentru a vă proteja datele și fondurile. Iată care sunt principiile principale ale selectării unui furnizor de încredere.După cum am subliniat deja, principalul beneficiu al băncilor online este confortul lor. Avantajele utilizării unei aplicații bancare online acoperă:- Servicii rapide și eficiente.- Acces 24/7 la fondurile dvs. și la o varietate de servicii.- Asistență personalizată prin intermediul unui chat sau al unei linii telefonice directe.- Un set mare de funcții la îndemână, cum ar fi gestionarea finanțelor personale sau consultanță financiară.- Acces la funcții de investiții.- Măsuri avansate de securitate cibernetică.- O capacitate de a încărca documente în format digital pentru verificarea KYC.Cu toate acestea, unii utilizatori încă preferă să meargă la băncile tradiționale și să utilizeze serviciile acestora în loc să instaleze aplicații bancare digitale pe smartphone-urile lor. Care sunt motivele care stau la baza deciziei lor? În majoritatea cazurilor, acestea includ:- O lipsă de alfabetizare digitală.- Stresul asociat cu încărcarea de informații sensibile (cum ar fi documentele personale) prin canale digitale.- Nevoia de interacțiuni față în față cu managerii băncii.Oricare ar fi motivele pentru care folosiți sau nu o aplicație bancară online, vă împărtășim aici sfaturile pentru a alege o bancă digitală care posedă toate criteriile de calitate și securitate și care vă poate oferi servicii sigure fără a vă submina protecția datelor.Iată mai mulți parametri care vă vor ajuta să faceți diferența între aplicațiile bancare de înaltă calitate și ofertele mediocre.Primul și cel mai important aspect al alegerii unui furnizor de servicii bancare este politica sa de comisioane. În timp ce băncile tradiționale trebuie să își finanțeze birourile fizice și miile de membri ai personalului din birouri, acestea percep adesea comisioane suplimentare pentru diverse tranzacții și operațiuni cu fondurile tale.Lucrurile funcționează diferit în cazul băncilor digitale, care se bazează pe infrastructura online și au adesea un personal de asistență minim. Majoritatea operațiunilor lor sunt automatizate, astfel încât pot economisi pe chirie și personal. Acest avantaj strategic se traduce, de obicei, în comisioane reduse sau zero pentru utilizatori. De exemplu, o bancă digitală europeană renumită, Revolut, are comisioane zero pentru un plan de cont de bază, ceea ce ajută milioane de europeni să utilizeze serviciile sale literalmente gratuit.Un alt domeniu important al calității unei bănci digitale este promptitudinea și competența serviciului de asistență pentru clienți. Deși toate aplicațiile bancare se laudă că au suport 24/7 pentru toate întrebările și problemele, lucrurile sunt adesea departe de a fi așa. Majoritatea aplicațiilor sunt deservite de chatbots AI, iar utilizatorii care întâmpină o problemă reală cu contul sau aplicația lor trebuie să aștepte orele de program pentru a fi serviți de reprezentanți umani. Așadar, ar trebui să testați calitatea asistenței înainte de a deveni client al băncii; în caz contrar, vă puteți confrunta cu întârzieri în răspunsuri.Securitatea cibernetică este un aspect foarte serios al serviciilor bancare digitale. În timp ce un birou bancar fizic este protejat de paznici, fără ca vreun hoț sau infractor să poată pătrunde în clădire și să fure documente și bani, datele și fondurile unei bănci digitale sunt de obicei stocate pe un server cloud și sunt foarte vulnerabile în fața amenințărilor online. De aceea, toți furnizorii de servicii financiare online trebuie să depună eforturi suplimentare pentru a-și securiza aplicațiile și bazele de date; aceștia recurg adesea la o criptare riguroasă pentru a preveni accesul neautorizat. Așadar, trebuie să verificați toți acești parametri pentru a vă asigura că fondurile dvs. vor fi intacte în sistem.Versatilitatea acoperirii serviciilor este un alt avantaj competitiv al serviciilor bancare online. Toate aplicațiile noi și inovatoare apar pentru a-și depăși concurenții, astfel încât acestea oferă întotdeauna caracteristici unice și noi întorsături care vor face chiar și un consumator pasionat de tehnologie să zâmbească. În acest fel, vă puteți bucura de un serviciu stelar de la cei mai buni din industrie și puteți explora o varietate de caracteristici inovatoare atunci când alegeți o aplicație nouă, funcțională, cu o listă lungă de servicii.Similar platformelor de miză de pe piața criptomonedelor, platformele bancare online moderne oferă rate ale dobânzii lucrative și cashback pentru banii pe care îi stocați în conturile dvs. Acest lucru se face pentru a atrage mai multe fonduri în soldul băncii și pentru a-i oferi lichiditatea necesară pentru o serie de operațiuni financiare. Prin urmare, puteți obține un venit pasiv considerabil prin simpla păstrare a banilor în contul dvs. curent, fără ca măcar să îi înghețați în conturile de economii.Toate companiile moderne de software se străduiesc să ofere experiența utilizatorului în primul rând pe mobil, iar același lucru este valabil și pentru serviciile bancare digitale. Prin urmare, toate aplicațiile bancare funcționale, sigure și convenabile au aplicațiile lor mobile pe care le puteți instala în câteva secunde. După ce faceți acest lucru, primiți acces la întregul spectru de servicii financiare în gadgetul dvs. personal și puteți trimite sau primi bani din mers.Serviciile bancare digitale sunt în creștere în prezent, cu atât de multe oferte care apar în fiecare zi pentru a oferi clienților cele mai bune servicii. De aceea, sunteți întotdeauna într-o poziție favorabilă, deoarece puteți alege dintr-o mulțime de opțiuni. Alegeți cu atenție pentru a beneficia de cele mai multe caracteristici și beneficii; este o mare oportunitate de a obține cele mai bune servicii bancare pe o piață competitivă, unde fiecare bancă este gata să renunțe la o parte din veniturile sale de dragul de a atrage noi clienți.