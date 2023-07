Un turist aflat la Mamaia, critică stațiunea: „Poate și pe vremea lui Ceaușescu era mai fain”

Criticul clujean de modă Ștefan Farrell este supărat de modul în care arată în prezent stațiunea Mamaia și se declară nemulțumit de felul în care aceasta se prezintă față de deceniile trecute. Potrivit acestuia, „poate și pe vremea lui Ceaușescu era mai fain” în celebra stațiune.







Redăm mai jos mesajul său:







„Weekendul de la celebra stațiune Mamaia, după o pauză de peste 15 ani, nu a putut decât să îmi lase un gust amar, de parcă m-am întors într-o altă era.







Poate și pe vremea lui Ceaușescu era mai fain, din ce am văzut în Nea Mărin miliardarul. Cert este că toată Constanța plânge după primarul Mazăre. Mă întreb, chiar nu le e rușine? Să lase în paragină stațiunile din care ar putea construi un imperiu. Unde sunt banii din turism?







Ce am ajuns… Nu mă mir că după un weekend în care cheltui 1000 euro pe nimic, romanii care își strâng banii de vacanță un an de zile aleg să meargă în alte tari precum Bulgaria, Grecia etc.







Români, salvați turismul! Salvați Constanța! D-le Klaus Iohannis dvs unde vă duceți în vacanță?”, a relatat Farrell, citat de stiridecluj.ro.







Cât a ajuns să coste o cameră în regim all inclusive la 4 stele. Vârf de sezon pe litoral!







De la jumătatea lunii iulie și până la finele lunii august, turiștii nu mai pot găsi la hotelurile de pe litoral o cameră care să coste sub 200 de lei pe noapte.

Prețurile „explodează” și la serviciile de pe plajă. Chiar dacă prețurile sunt mai mari în perioada ce urmează, turiștii vin în număr uriaș către litoral.

Antreprenorii din domeniul turismului spun că, în acest moment, hotelurile sunt rezervate, în special la sfârșit de săptămână.

Doar în weekendul care a trecut au fost peste 120.000 de turiști pe litoral, iar hotelierii mizează că numărul lor va crește săptămână de săptămână.