Unii şoferi de taxi practică hoția la drumul mare! „Nu este normal să jecmănească oamenii”

Uneori, să găseşti un taximetrist care să perceapă tarife normale se poate transforma într-o aventură. Foarte multe persoane ni s-au plâns, în ultima vreme, că şoferii de taxi au luat-o razna şi că le cer sume astronomice pentru efectuarea unei curse. Aşa s-a întâmplat şi zilele trecute, la festivalul „Neversea”, când numeroşi şoferi au profitat de faptul că participanţii la eveniment nu s-au deplasat acolo cu maşinile personale. Oamenii ne-au mărturisit că taximetriştii le-au „ars” buzunarele, cerându-le dublu sau chiar aproape triplu pe anumite curse.







Din păcate, aceeaşi situaţie este întâlnită şi în rândul unora dintre taximetriştii care îşi fac veacul în zona Gării şi care suprataxează călătorii, ori de câte ori au ocazia. De cele mai multe ori, victimele sunt bieţii turişti care sosesc la mare cu trenul, şi care, toropiţi de căldură, obosiţi după atâta drum, nu fac altceva decât să meargă la prima maşină care le iese în cale. Partea proastă este că, dacă au ghinionul de a urca în vreo maşină în care şoferul „omite”, din diferite motive, să pună ceasul sau nu întreabă cât costă cursa respectivă, au şanse mari să se trezească la destinaţie cu o factură exorbitantă. „Ieri dimineaţă, imediat ce am coborât din tren, am luat un taxi care să ne ducă în Mamaia Nord. Auzisem de la o verişoară că în gară sunt şi taximetrişti incorecţi, dar parcă nu îmi venea să cred. Asta până când nu am fost eu în locul ei. La prima vedere, părea totul perfect: şofer amabil, maşină foarte curată, parfumată. Toate preţ de 2-3 secunde, până i-am spus unde vrem să mergem şi cât ne costă. Pentru o cursă care face, în mod normal, aproximativ 60-70 de lei, el ne cerea 160 de lei”, ne-a declarat David Bonţea (39 de ani).

La fel li s-a întâmplat şi Eleonorei Dima (42 de ani) şi lui George Stroie (51 de ani), cărora taximetriştii le-au solicitat sume asemănătoare pentru curse în zona Cazinoului din Mamaia. Un alt cetăţean, Valeriu Piţigoi ne-a mărturisit că de pe plaja Modern până într-unul din cartierele constănţene, unde o cursă nu ajunge la mai mult de 25 de lei, i s-au cerut 70 de lei. „Ştiu că este vară şi că vor să facă bani, dar nu este normal să jecmănească oamenii. Asta este hoţie la drumul mare”, ne-a declarat, supărat, bărbatul.

Mai mult decât atât, se pare că unii taximetriștii își fac propria lege și, pe deasupra, sunt şi foarte tupeişti şi nesimţiţi. O parte dintre ei refuză chiar cursele mici, în favoarea celor mai lungi, care, bineînţeles, le aduc câştiguri mai mari. Alteori, pasează clienții de la unul la altul…Pe această cale, oamenii îşi manifestă nemulţumirea, spunând că Poliţia ar trebui să-i verifice mai mult, să deruleze mai multe controale, mai ales în zona Gării Constanța.

Spunem asta, pentru că nu este vorba de unul, doi sau trei astfel de şoferi, cifra celor care sunt certaţi cu bunul simţ şi corectitudinea fiind de ordinul zecilor. În plus, obrăznicia față de clienții care solicită curse scurte nu are limite, iar dacă sunt persoane care au curajul să-i înfrunte, comportamentul indivizul escaladează, iar atitudinea devine tot mai grosolană.

„Eu am ajuns în gară cu trenul. Mă chinuiam să trag de bagaje, și cu un copil mic după mine. Am decis să iau taxiul până în zona Spitalului Judeţean, așa că m-am oprit la primul din șirul lung ce aștepta clienții în fața Gării. Aşa cum este normal, l-am întrebat dacă este liber, m-a întrebat unde merg, i-am răspuns, după care m-a invitat să iau loc. La destinaţie, însă, preţul a fost dublu faţă de cel normal”, a precizat Anca Vremeş.

Trebuie precizat că nu toţi şoferii practică tarife nesimţite, ci doar unii. Ca peste tot, şi în branşa lor există oameni cu bun simţ şi corecţi, doar că până îi găseşti, durează, câteodată. Aşa că, dragi constănţeni şi turişti, tarifele taxiurilor sunt mereu marcate pe uşă, la fel ca şi firma. Dacă vreunul dintre aceste elemente lipseşte nu vă urcaţi în maşină. Iar dacă nu vă cer la final preţul corect, cel de pe ceas, nu ezitaţi să îi reclamaţi la firmele din cadrul cărora fac parte, dar nu înainte de a le lua numărul de la maşină.