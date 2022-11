Vă plimbaţi cu bicicletele CT BIKE? Informaţie importantă pentru cei care folosesc acest serviciu

Vremea este încă bună, aşadar să nu lipsească mişcarea făcută în aer liber. Plimbaţi-vă cu bicicleta! Este un tratament bun şi pentru trup, dar şi pentru suflet. Din păcate, constănțenii mai pot folosi doar câteva zile bicicletele puse gratuit la dispoziția lor de municipalitate. Pe 20 noiembrie sistemul de bike-sharing va fi oprit.





„Black Sea Bike – Diversification of the tourism services in Constanța - Balchik cross border region by bike – BSB ” s-a dovedit a fi un proiect de succes și anul acesta.





Până acum au fost emise 20118 carduri, dintre care 2879 în 2022.





În 2022, au fost efectuate 49936 de trasee, durata medie a unui traseu fiind de 50 de minute.





Pentru că pasiunile nu țin cont de vârstă, iar sportul este un panaceu universal pentru multe probleme cu care se confruntă omul, anul acesta, recordul folosirii bicicletelor îl deține un constănțean născut în 1952, care a făcut nu mai puțin de 424 de trasee. Pe locul II se află un bărbat în vârstă de 46 de ani, cu 404 trasee.