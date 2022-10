Zi importantă azi, la nivel mondial! Iată ce sărbătorim

Ziua mondială a sănătăţii mintale este marcată în fiecare an la 10 octombrie. Această zi a fost stabilită, în 1992, de către Federaţia Mondială pentru Sănătate Mintală (World Federation for Mental Health - WFMH), pentru a creşte gradul de conştientizare şi educare, la nivel mondial, în privinţa sănătăţii mintale. Federaţia Mondială pentru Sănătate Mintală/World Federation for Mental Health (WFMH) lansează campania Zilei Mondiale a Sănătăţii Mintale, tema din 2022 fiind "Make Mental Health and Well-Being for All a Global Priority", scrie site-ul https://wfmh.global/, citat de Agerpres.Sursa menţionată precizează că sunt necesare investiţii mai mari în sănătatea mintală pentru ca toată lumea, oriunde ar locui, să aibă acces la îngrijirea sănătăţii mintale. Investiţiile insuficiente în sănătatea mintală au lăsat mari lacune de tratament la nivel global. Sănătatea mintală este o investiţie şi nu o cheltuială şi ar trebui să i se acorde prioritate, conform site-ului amintit.