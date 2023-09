Zona ICIL nu va avea curent electric marți, timp de opt ore

E-Distribuţie Dobrogea a redus pe cât posibil numărul întreruperilor programate pentru buna administrare și funcționare a rețelei de distribuție a energiei electrice, pentru a minimiza disconfortul clienților. Astfel, lucrările au fost reduse la cele care sunt necesare pentru a asigura capacitatea rețelei de a funcționa și a alimenta clienții cuenergie electrică în bune condiții. Următoarele întreruperi se vor realiza pentru a asigura capacitatea rețelei de a funcționa și alimenta clienții în bune condiții. Marți, 25 septembrie, la ora 12:00, nu va fi curent în localitatea Costineşti, cartierul Epava, cu strada Portului și stradaMihail Kogălniceanu.În municipiul Constanța, întreruperile se vor realiza pe strada Avram Iancu, strada Ștefan cel Mare, între strada Avram Iancu și strada Atelierelor (Arhivele Statului, UPC, case), bulevardul I. C. Brătianu, cu bloc F1 integral (spațiile comerciale aferente acestor blocuri -bănci, jocuri de noroc, farmacii, alimentare etc), blocurile: F1A și F1B, bulevardul I. C. Brătianu, bloc F18, fântâna arteziană de la ICIL (orele 8:30 - 16:30). De asemenea, vor duce lipsă de curent locuitorii de pe strada Marcovici, bulevardul 1 Mai (orele 8:30 - 16:30), dar și cei din localitățile Rariştea, Horia, Tichilești și Topalu (orele 9:00 - 17:00). Totodată, nu va fi curent în orașul Năvodari, pe străzile D7, D8 și bulevardul Mamaia Nord, în același interval orar.