Alexandru Chipciu nu a avut ca scop revenirea la echipa naţională de fotbal a României

Fotbalistul Alexandru Chipciu (35 de ani), convocat la prima reprezentativă după o pauză de cinci ani, a declarat că a fost mereu motivat să revină la echipa naţională a României, dar nu a făcut un scop al carierei sale din acest lucru."Eu am fost motivat să revin la naţională, dar nu a fost un scop al carierei mele. Clar naţionala este maximum pentru fiecare jucător, e frumos să te întorci. Înainte de EURO citeam presa şi se vorbea atunci de mine, şi începusem să cred aşa un pic, dar acum, chiar nu mă mai gândeam să mă reîntorc, nu mai aveam în cap asta", a spus Chipciu într-un interviu acordat FRF TV în cantonamentul naţionalei de la Centrul de Fotbal Mogoşoaia."Pare că n-am lipsit aşa de mult de la naţională, poate de unde am venit de mic aici, la Mogoşoaia, din 2005, când eram la Under-15. Nu s-a schimbat nimic aici, doar am îmbătrânit noi, aşa mi se pare. De la ultima prezenţă la naţională de acum cinci ani s-au schimbat mulţi antrenori... şi jucători, pe mulţi i-am prins atunci când debutau la naţională, erau foarte tineri", a adăugat el.Chipciu este al doilea cel mai în vârstă jucător din lotul convocat de selecţionerul Mircea Lucescu pentru partidele cu Kosovo şi Lituania din Liga Naţiunilor."Mă salvează Niţă acum (n.r. - portarul Florin Niţă, 37 de ani), că altfel aş fi cel mai în vârstă din lot. Însă mie îmi place ce fac, încă sunt competitiv. Competiţia pe teren mă face să mă simt viu şi copil în spirit. De asta şi vreau să mă fac antrenor, ca să mă ţin în priză", a explicat Alexandru Chipciu.