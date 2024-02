Alexandru Matei: „Băieţii sunt excepţionali, au demonstrat că merită sa fie la Jocurile Olimpice”

Preşedintele Federaţiei Române de Polo (FRP), Alexandru Matei, a declarat că jucătorii echipei naţionale masculine a României sunt excepţionali şi au demonstrat la Campionatul Mondial de la Doha că merită să participe la Jocurile Olimpice de la Paris 2024.Într-un comunicat de presă remis marţi Matei a subliniat că retragerea Africii de Sud şi acordarea locului la JO 2024 României nu este o întâmplare.„Sunt extrem de fericit pentru aceşti băieţi, dacă i-aţi fi văzut când le-am dat vestea, a fost minunat. Au demonstrat că merită să fie la Jocurile Olimpice, au ascultat toate indicaţiile primite, mai ales pe cele tehnice, de meci, dar şi pe cele legate de atitudine şi în general de ceea ce se întâmplă în afara bazinului. Sunt un grup frumos (peste jumătate dintre băieţii din echipă mi-au fost colegi sau adversari) pe care l-am susţinut de mai bine de doi ani şi alături de care stau de la sfârşitul anului trecut aproape zi de zi, băieţi cu care am discutat foarte multe lucruri şi despre care sunt foarte bucuros să spun că sunt excepţionali. Aşa cum am declarat la plecare (atât la Europene, cât şi la Mondiale), nu mergem să facem o figură frumoasă, urăsc expresia asta, ci să luptam pentru victorie în fiecare meci şi asta am făcut”, a afirmat Alexandru Matei.