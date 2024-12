Alexandru Pădure: „Performanţa de la Jocurile Olimpice de la Paris ne-a redat oxigenul”

Preşedintele Federaţiei Române de Haltere (FRH), Alexandru Pădure, a declarat că performanţa realizată de Mihaela Cambei, medaliată cu argint la Jocurile Olimpice de la Paris, a redat oxigenul halterelor româneşti.„Performanţa de la Jocurile Olimpice de la Paris a fost cea care ne-a redat oxigenul. A fost o confirmare că se poate şi totodată un îndemn pentru toată lumea să muncească şi să continue proiectele începute la nivel de club şi la nivel de loturi naţionale şi olimpice, pentru că această performanţă ne obligă. Noi am încheiat anul competiţional 2024 cu un număr de 52 de medalii şi 63 de clasări pe locurile 4-6. Am avut 18 medalii de aur, 18 de argint şi 16 de bronz. Şi totodată, anul acesta am reuşit să stabilim şi şase noi recorduri continentale la diferite categorii de vârstă, inclusiv la seniori”, a menţionat preşedintele.Acesta a explicat că reuşita Mihaelei Cambei de la Paris nu trebuie privită ca o surpriză deoarece sportiva băcăuană a obţinut şi înainte de Jocurile Olimpice rezultate care o recomandau cu şanse la medalii.„Din punctul nostru de vedere, medalia obţinută de Mihaela Cambei nu a fost neapărat o surpriză. Noi ştiam cu ce plecăm la Paris. Am avut o monitorizare foarte amănunţită a situaţiei Mihaelei pe întreaga perioadă de calificare la Jocuri. Iar rezultatele obţinute de ea înainte au recomandat-o ca fiind una dintre cele mai bune sportive ale lumii angajate în campania de calificare. Şi iată că rezultatele ei au confirmat”, a explicat oficialul FRH.