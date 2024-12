Sportivii constănţeni de la tenis de masă au avut un an 2024 plin de realizări

A fost un an cu bune şi cu rele pentru tenisul de masă din România. Sportivii noştri ne-au reprezentat în foarte multe competiţii internaţionale, iar din loturile naţionale nu au lipsit, evident, constănţenii. Eliza Samara este cel mai bun exemplu de voinţă atunci când vorbim despre tenisul de masă din ţara noastră.Ajunsă la vârsta de 35 de ani campioana de la malul mării şi-ar fi dorit o medalie olimpică la Paris, însă soarta a făcut ca aceasta să nu o poată obţine. Rămâne, probabil, cel mai mare regret al Elizei din cariera sa, ea declarând în mai multe rânduri pentru ziarul Cuget Liber că este singura medalie care îi lipseşte şi şi-o doreşte foarte mult.Eliza Samara a câştigat în acest an pentru a cincea oară în carieră Liga Campionilor europeni şi pentru a treia oară consecutiv cu formaţia poloneză KTS Enea Siarkopol Tarnobrzeg, care s-a impus în ambele manşe ale finalei cu Etival ASRTT (Franţa). Este de asemenea o performanţă incredibilă la care foarte puţini sportivi pot să ajungă, mai ales dacă ne referim la condiţiile din România, unde infrastructura sportivă lasă mult de dorit.Un pilon foarte important în dezvoltarea Elizei Samara este fără doar şi poate constănţeanul Viorel Filimon, o legendă vie a tenisului de masă de la malul mării şi implicit din România.Viorel Filimon a antrenat ani buni echipa naţională feminină de tenis de masă cu care a obţinut performanţe inegalabile.2024 este anul în care Viorel Filimon, cel care a stat în spatele multor performanţe ale tenisului de masă, s-a retras din funcţia de antrenor coordonator al echipei naţionale feminine. Cristinel Romanescu, preşedintele Federaţiei Române de Tenis de Masă, a subliniat însă că Filimon ajută în continuare tenisul de masă românesc din postura de antrenor federal.„Viorel Filimon s-a retras de la conducerea echipei naţionale după Jocurile Olimpice, dar noi ştiam asta încă de la începutul anului. El ne-a anunţat spunându-ne că doreşte să îi lase pe cei mai tineri, pentru că are o carieră lungă şi impresionantă în spate. Ne pare tuturor rău că nu şi-a încheiat cariera cu un succes la Paris. Aşa a fost să fie, însă asta nu şterge cu nimic reuşitele şi performanţele înregistrate de el de-a lungul anilor. Chiar dacă nu mai este antrenor principal, Viorel Filimon a rămas alături de tenisul de masă românesc, el este în continuare antrenor federal şi ne ajută cu experienţa sa. Valoarea sa este incontestabilă şi tenisul de masă românesc profită în continuare de acest lucru”, a precizat acesta.Tenisul de masă românesc stă bine şi la capitolul tineret. Sportivii români au cucerit şase medalii, una de aur, patru de argint şi una de bronz, la Campionatele Europene de tenis de masă Under-21 de la Skopje (Macedonia de Nord): Bianca Mei-Roşu şi Elena Zaharia - aur la dublu feminin, Elena Zaharia - argintul la simplu feminin, Eduard Ionescu şi Darius Movileanu - argint la dublu masculin, Darius Movileanu şi Elena Zaharia - argint la dublu mixt şi Iulian Chiriţă şi Andrei Istrate - bronz la dublu masculin.