Valentin Gavril: „A fost un an de excepţie, canotajul românesc a fost în primele 3 la Jocurile Olimpice”

Preşedintele interimar al Federaţiei Române de Canotaj (FRC), Valentin Gavril, a declarat că 2024 a fost un an de excepţie pentru canotajul românesc ţinând cont că a fost în primele trei delegaţii din lume la Jocurile Olimpice de la Paris.„2024 a fost un an de excepţie pentru canotajul românesc, ţinând cont că am fost în primele trei ţări ale lumii la Jocurile Olimpice. Apoi la tineret am avut o serie întreagă de rezultate deosebite, recorduri mondiale, la fel şi la juniori, iar asta ne bucură. Generaţiile care vin sunt încrezătoare, au demonstrat că au potenţial şi sperăm noi ca la Jocurile Olimpice de la Los Angeles ei să fie printre sportivii români medaliaţi cu aur, argint şi bronz. Sunt generaţii bune, generaţii ambiţioase, care urmează modelul sportivilor seniori din lotul olimpic. Anul a fost unul bun şi din punct de vedere financiar pentru că sportivii noştri au avut rezultate la competiţiile importante, de asemenea sponsorii au fost alături de noi şi le mulţumim”, a spus preşedintele.Gavril s-a arătat mândru de faptul că la Paris canotajul a câştigat mai mult de jumătate din numărul medaliilor României.„Suntem foarte bucuroşi şi mândri să vedem că am cucerit mai mult de jumătate din medaliile României la Jocurile Olimpice de la Paris. Eu sunt preşedinte interimar şi alături de colegii din Comitetul Executiv am muncit şi muncim în continuare pentru a le pune la dispoziţie toate condiţiile sportivilor noştri, iar ei au confirmat aşteptărilor noastre, ale tuturor. Se demonstrează încă o dată că acolo unde este muncă, disciplină şi seriozitate, acolo sunt şi rezultate foarte frumoase”, a precizat el.