Alin Petrache, preşedintele FRR: „Avem şansa să batem Portugalia”

Președintele Federației Române de Rugby, Alin Petrache, a afirmat că „stejarii” au șansa de a învinge Portugalia în deplasare și de a câștiga medaliile de bronz în Rugby Europe Championship 2025, și a dat ca exemplu Spania.„Întotdeauna avem așteptări mari de la orice fel de meci. Cu Portugalia ne dorim victoria, e clar că ne dorim să ieșim pe locul trei. Prima parte de cantonament a fost OK, urmează și finalul. Ne-am îndeplinit obiectivul de a ne califica la Cupa Mondială, rămâne să ne îndeplinim și obiectivul de a ne clasa pe podium la Campionatul European. Sper într-un meci bun, pe care să-l facem acolo și sper să ne întoarcem victorioși. Șanse sunt, procentual vorbind avem șanse. Avem clar exemplul Spaniei, care a luat acasă 64 de puncte de la Georgia și a bătut Portugalia în deplasare. Deci putem să o facem. Nu e nicio problemă. Nu este o echipă extrem de puternică cum e Georgia. Eu zic că se poate obține o surpriză”, a declarat Petrache.„Probleme de lot avem destul de multe, sunt multe accidentări, dar ăsta este sportul, mergem cu jucătorii pe care îi avem astăzi valizi. Am făcut cea mai bună echipă și sper să putem face un meci mare și chiar o victorie. Avem nevoie de încrederea în sine și de încrederea că suntem o echipă aflată pe drumul bun care se va opri la Cupa Mondială din 2027”, a adăugat oficialul FRR.Naționala României va întâlni Portugalia pe 16 martie, în meciul pentru medaliile de bronz ale Campionatului European. Portugalia va fi gazda meciului, pe stadionul Centro Desportivo Nacional do Jamor, de lângă Lisabona. Ambele echipe sunt deja calificate la Cupa Mondială de rugby din 2027 din Australia, în urma meciurilor din grupe.Cele două echipe s-au mai întâlnit o dată în acest sezon al Campionatului European, în grupă, Portugalia impunându-se la Botoșani cu 34-6.În semifinale, România a fost surclasată de Georgia cu 43-5, duminică, la Tbilisi, iar Portugalia a pierdut acasă cu Spania, scor 31-42, sâmbătă.