Ana-Maria Brânză va purta flacăra olimpică la sosirea acesteia în Franţa

Fosta scrimeră Ana-Maria Brânză, campioană olimpică în proba pe echipe şi dublu medaliată cu argint la individual, va purta flacăra olimpică la sosirea acesteia în Franţa, alături de alţi sportivi din ţările Uniunii Europene, în cadrul unei ceremonii care va avea loc la Marsilia, pe 9 mai, a anunţat, marţi, ambasadorul Franţei la Bucureşti, Nicolas Warnery.Ana-Maria Brânză, acum consilieră a preşedintelui Comitetului Olimpic şi Sportiv Român, Mihai Covaliu, a afirmat că este la fel de emoţionată ca şi în perioada în care era în activitatea competiţională.„Până acum vorbeam despre emoţiile pe care le are un sportiv înaintea Jocurilor Olimpice, acum am ocazia să fiu calificată din oficiu. Emoţiile sunt la fel de mari, poate chiar mai mari. Să fiu inclusă în acest proiect, în momentul în care Jocurile se întorc în Europa, este ceva excepţional şi sunt recunoscătoare Comitetului Olimpic şi Sportiv Român că îmi dă această ocazie să fiu la Marsilia, alături de sportivi din toate ţările europene, să purtăm flacăra olimpică. Ce am învăţat în ultimii doi ani este faptul că emoţiile să trăiesc mult mai intens de pe margine decât atunci când eşti direct implicat”, a afirmat fosta sportivă.