Andreea Soare, de la CS Medgidia, felicitată de premierul Nicolae Ciucă

Jucătoarea de tenis Andreea Diana Soare, de la CS Medgidia, a participat la ceremonia de mulţumire şi felicitare a sportivilor români care au obţinut performanţe la competiţiile internaţionale în acest an, eveniment oficiat, marţi dimineaţă, de premierul Nicolae Ionel Ciucă.Printre cei premiaţi, s-au numărat campioni din tenis, canotaj, atletism, tenis de masă, haltere sau judo, iar alături de Andreea Soare, finalistă în turneul de junioare U14 de la Wimbledon, s-au mai aflat antrenorul său Andrei Baciu, campioana de la Londra, Alexia Tatu şi antrenorul Gabriel Caloian, de la Tenis Club Buzău.„După foarte mulţi ani, prin rezultatele voastre aţi reuşit, din nou, să aduceţi bucurie şi emoţie pentru toţi românii. Bucurie şi emoţie, pentru că am văzut din nou drapelul ridicându-se la cel mai înalt nivel pe catarg, am ascultat cu toţii, de acasă, imnul României de mai multe ori şi, în felul acesta, recunoaşterea pe o meritaţi pe deplin reprezintă felicitarea pe care noi, v-o adresăm în semn de apreciere şi consideraţie”, a afirmat premierul Nicolae Ciucă.La această festivitate de premiere au fost prezenţi preşedintele Federaţiei Române de Tenis, George Cosac, şi directorul general al FRT, Răzvan Itu.Foto: Federaţia Română de Tenis / frt.ro