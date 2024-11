Andrei Burcă, România: „Suntem pregătiţi să terminăm grupa pe primul loc”

Fundaşul Andrei Burcă a declarat, luni, că el şi colegii săi de la naţionala de fotbal a României sunt pregătiţi să câştige cele şase puncte din ultimele meciuri cu Kosovo şi Cipru pentru a termina grupa din Liga Naţiunilor pe primul loc.„Suntem pregătiţi să luăm toate cele şase puncte rămase pentru a termina grupa pe primul loc şi pentru a avea un moral bun pentru ceea ce va urma. Munca, responsabilitatea şi ideile tactice ale selecţionerului ne-au adus în situaţia de azi. Suntem bucuroşi că vom juca acasă, cu 50.000 de suporteri în spate şi sper să atingem noi cote, ca să spun aşa. Sper să începem bine cu Kosovo şi să ieşim învingători la final. Deviza la echipa naţională este să câştigăm toate meciurile”, a spus el.Fundaşul a făcut un apel la adresa suporterilor să se comporte civilizat la partida cu Kosovo, de la Bucureşti.„Publicul o să fie un factor decisiv. Eu sunt conştient că avem un public civilizat şi matur şi de asta trebuie să dea dovadă în acest meci. Nu vrem să se mai repete istoria de la ultimul meci (n.r. - cu Kosovo) din preliminariile de la EURO. OK, nu puteam pierde meciul atunci, dar a fost şi întreruperea aceea, intrarea la cabine pentru o oră cât am aşteptat... era păcat, pentru că am dovedit că putem să câştigăm în faţa lor. Suporterii să ne susţină mai mult, pentru că ar fi păcat să nu le oferim o bucurie. Ne dorim să se comporte exemplar, pentru că acelaşi lucru o să încercăm să îl facem şi noi pe teren”, a menţionat Burcă.