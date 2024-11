Marian Enache, canotaj: „Timpul ne omoară idolii”

Campionul olimpic la dublu vâsle Marian Enache a declarat, luni, odată cu intrarea în cantonament a lotului de canotaj al României, că medalia de aur cucerită la Paris în această vară îl responsabilizează, pentru că acum ştie cât este de greu să ajungi sus.„Pentru mine să fiu campion olimpic nu este ceva extraordinar, pentru că am muncit tot timpul cu medalia în minte, a făcut parte din viaţa mea, chiar dacă nu am avut-o. Cumva, însă, am alte responsabilităţi acum şi trebuie să fiu foarte, foarte atent ce las în urmă. Pentru că timpul ne omoară idolii şi îmi doresc să avem cât mai mulţi idoli în România. Medalia olimpică mă responsabilizează, pentru că numai eu ştiu cât de greu e să ajungi sus”, a menţionat el la Complexul Sportiv Naţional „Elisabeta Lipă” de la Snagov.„Pentru noi urmează un cantonament de adaptare la efort, pentru că a fost o vacanţă destul de lungă şi este nevoie să reintrăm treptat în formă. Dar sigur nu va dura mult această adaptare şi vom relua antrenamentele intense pentru că avem obiective măreţe şi în 2025. Îmi era dor să intru în cantonament, pentru că îmi e greu să am grijă la alimentaţie, eu sunt obişnuit cu un program. Pentru mine este o provocare să fiu puţin mai independent”, a adăugat el.