Atletism / Campionul de cursă lungă a ajuns la „borna” 70. Ilie Floroiu, sărbătoritul zilei

Personalitate marcantă a atletismului românesc și a CS Farul Constanța, Ilie Floroiu împlinește, marţi, 29 noiembrie, vârsta de 70 de ani.Născut în satul Iulia, com. Izvoarele (jud. Tulcea), dar stabilit la Constanța și licenţiat al Institutului Pedagogic Constanţa - specializarea Educaţie Fizică (1977), Ilie Floroiu a avut o carieră remarcabilă ca atlet, cucerind nenumărate titluri de campion național, participând la marile competiţii ale „ovalului magic”.Două dintre recordurile sale naţionale, la 5.000 m şi 10.000 m, rezistă şi astăzi, deşi au trecut mai bine de 44 de ani de când le-a stabilit, în iulie, respectiv august 1978.Cetățean de onoare al Constanței, Ilie Floroiu a avut o activitate fructuoasă şi în calitate de conducător de club, la CS Farul (din 1989 până la ieșirea la pensie în 2017), dar şi ca preşedinte al Federației Române de Atletism (2005-2007).Recent, a fost numit preşedinte de onoare al Clubului Sportiv Municipal Constanţa.Legitimat la Farul Constanţa din 1971 și un singur an la Steaua Bucureşti (1973), i-a avut ca antrenori pe Ion Veliciu (1971 - 1972), Nicolae Păiş (1973), Ion Veliciu (1974 - 1978), Constantin Craiu (1979 - 1980), Ion Veliciu (1984 - 1987).A numărat 34 selecţii în echipa naţională, dintre care două la Jocurile Olimpice și tot atâtea la Campionatele Europene în aer liber. Are în palmares un loc 5, la 10.000 m, la JO din 1976, și două locuri 5, la 5.000 m, la Campionatele Europene în aer liber.Este Maestru al sportului (1974) și Maestru emerit al sportului (1976), fiind decorat cu Ordinul „Meritul sportiv / clasa a III-a” (1976), Ordinul „Meritul sportiv / clasa a II-a” (1977), Medalia Naţională „Serviciul Credincios / clasa a II-a” (2000) şi Ordinul „Meritul sportiv / clasa a II-a cu două barete” (2004).Foto: Arhiva Cuget Liber